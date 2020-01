Como resultado do futebol apresentado, Flamengo comanda a “Seleção da América” Avalie esse post Avalie esse post

Tradicionalmente o jornal “El País”, do Uruguai, sempre elege uma equipe com os melhores jogadores da temporada, que estiveram atuando em solos sul-americanos. No ano de 2019, é incontestável a supremacia flamenguista em terras brasileiras e internacionalmente, sendo contestada apenas na final do Mundial de Clubes, quando a equipe foi superada pelo Liverpool, em uma grande partida. Colocando 6 entre os 11 jogadores, a equipe ainda quase levou mais uma indicação, a do treinador Jorge Jesus, que foi superado pelo argentino Marcelo Gallardo (River Plate) que foi escolhido pela imprensa como o melhor treinador de 2019. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ficou com o prêmio de melhor jogador da temporada.

por Redação

Começando pelo River Plate, para a “Melhor equipe da América” foram escolhidos o goleiro Franco Armani, o zagueiro Pinola e os meio campistas Enzo Pérez e Ignácio Fernandez. Do campeão Flamengo, Rodrigo Caio completa a zaga, que também tem os laterais Rafinha e Felipe Luis; os atacantes Arrascaeta e Bruno Henrique chegam mais a frente, juntamente com o centroavante Gabriel Barbosa. Um destaque vai para Everton Cebolinha, do Grêmio, que foi escolhido para completar o trio de atacantes, pelo resultado do futebol apresentado pelo jogador, que foi muito importante para sua equipe no decorrer da temporada.

Destino de Gabriel Barbosa ainda é incerto no Flamengo

Eleito o melhor jogador da temporada na América, com cerca de 45% dos votos dos jornalistas, Flamengo e Inter de Milão ainda não entraram em um acordo sobre o futuro de Gabriel Barbosa no clube carioca. O atacante atualmente pertence à equipe italiana e estava emprestado ao Flamengo, até o final de dezembro. A Inter pede pelo menos 20 milhões de euros pelo jogador, quantia que chega na casa dos 90 milhões de reais. Confira a quantidade de gols marcados pelo atleta na temporada:

Campeonato Carioca – 7 Gols (2º na artilharia)

Campeonato Brasileiro – 25 Gols (Artilheiro da competição)

Copa do Brasil – 2 Gols

Copa Libertadores da América – 9 Gols (Artilheiro da competição)

Mundial de Clubes – Nenhum gol

As equipes já chegaram até a se reunir para discutir os valores, mas até o momento, o diretoria rubro-negra estava falando algo em torno de 16 milhões de euros, o que não atingia o piso declarado anteriormente. A expectativa é que muito em breve essa “novela” seja resolvida, com o início da próxima temporada. A torcida flamenguista, já iniciou também uma campanha no Twitter, com a #FicaGabigol, que rapidamente ficou entre os assuntos mais falados dos últimos dias. E bastante provável que a opinião do jogador tenha bastante peso no momento da decisão, podendo mesmo fazer com que a Inter de Milão aceite um valor mais próximo do que foi oferecido pelo Flamengo.

