Comitê gestor autoriza abertura de bares e restaurantes em Gurupi

Segmentos como o de academia tendem a ter liberação com novas regras de funcionamento indicadas pelo Comitê Gestor que é um órgão consultivo. As novas medidas só poderão valer após aprovação do prefeito de Gurupi por meio da alteração do Decreto 498/2020.

por Wesley Silas

Depois de muitas reuniões, empresários do segmentos de academias e de bares e restaurantes de Gurupi propuseram condições de higiene e de distanciamento para o retorno das atividades em Gurupi.

“A reunião com os representantes do Comitê foi boa e eles liberaram para nós, dentro de condições como o distanciamento de mesas, higienização, EPI´s”, disse o empresário do segmento de restaurante, Joaquim Maciel.

Ele afirmou ainda que durante a reunião foi deliberado as condições de reabertura dos bares.

“Lá ficou também definido que os bares poderão abrir as portas até às 23horas, mas só valerá a partir da publicação do novo Decreto”, disse.

Outro segmento que entrou na pauta foi o das academias que também teve manifestação positiva para a reabertura pelo Comitê Gestor.

De acordo com a secretaria de Comunicação da Prefeitura de Gurupi o prefeito Laurez Moreira irá avaliar as recomendações do Comitê Gestor. “Essa recomendação do comitê será encaminhada para apreciação do prefeito”, disse.

Declaração de Ciência

Na busca dos Decretos serem cumpridos, nesta semana a Prefeitura de Gurupi está percorrendo os comércios de Gurupi para que os empresários assinem uma Declaração de Ciência em relação aos Decretos 520, de 09 de abril de 2020 e o 0498 de 20 de março de 2020 o qual declara Situação de Emergência em Saúde Pública no município de Gurupi.