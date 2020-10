“Comigo o comércio vai voltar a crescer”, defende a candidata a prefeita de Palmas Vanda Monteiro

A carta do comércio de Palmas contendo uma série de demandas da classe empresarial de foi entre à candidata a prefeita, Vanda Monteiro, e seu vice, Vereador Gerson Alves, na tarde desta quinta, 1.

por Redação

No documento, de acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas- CDL, Silvan Portilho, constam observações sobre o setor e englobam desde a estrutura até tributação, incentivos e fiscalização.

Ao receber a carta, Vanda Monteiro se comprometeu a avaliar todas as questões e a partir do olhar do empresário implementar ações que serão acrescentadas junto ao seu plano de governo.

“Este é o olhar do empresário, daquele que está lá na ponta e sabe a necessidade do comércio. É uma satisfação receber este documento e vamos cuidadosamente analisar todos os pontos levantados e assim propor ações efetivas”.