Comerciante que descumpriu decreto e indivíduo que se passou por funcionário público são presos pela PM em Gurupi

Dois homens, de 32 e 34 anos, foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 11, em uma conveniência no centro de Gurupi. Um simulacro de pistola Airsoft, um carregador de pistola e uma munição de borracha, foram apreendidos.

A ocorrência aconteceu após a PM receber informações sobre a presença de um homem, armado no estabelecimento comercial. Equipes da Polícia Militar do 4º Batalhão foram ao endereço, conseguindo abordar o suspeito, com ele os policiais encontraram o simulacro na cintura, um carregador e uma munição de borracha. Durante a entrevista o homem teria dito aos policiais ser funcionário público e que também possuía porte de arma de fogo.

Na mesma ação, um homem de 32 anos, que se apresentou a PM como proprietário da conveniência também foi conduzido para delegacia, por descumprimento do Decreto Municipal nº 0557/2020, que proíbe a venda de bebida alcoólica e aglomeração de pessoas e dispõe sobre medidas para o enfrentamento contra do novo coronavírus. O comerciante, além de estar com o comércio aberto, também estava consumindo bebida juntamente com dois clientes.

Diante dos fatos, os dois homens foram conduzidos para delegacia da Polícia Civil local, juntamente com o material apreendido. Na delegacia um dos suspeitos foi autuado no artigo 45 do decreto lei 3688/41, por fingir ser funcionário público, já o proprietário do comércio foi autuado pelo crime previsto no Art. 268 do CPB, inflação de medida sanitária preventiva.