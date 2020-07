Comandante Jaime divulga dados estatísticos de ocorrências do primeiro semestre de 2020 em Gurupi

O comandante do 4° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, divulgou nesta semana a análise das ocorrências registradas pela PM em toda área do Batalhão no primeiro semestre, através de um comparativo de 2019 e 2020.

Da Redação

De acordo com os dados registrados no primeiro semestre de 2019 e 2020, houve um resultado significativo na redução das ocorrências registradas em toda área do Batalhão. O primeiro gráfico comparativo mostra um aumento de 3,6% no número de pessoas presas em 2020, contabilizando de 01 de janeiro a 30 de junho um total de 401 pessoas presas ou apreendidas pela PM por diversos crimes.

A PM lida diariamente com várias situações que envolvem a vida e o patrimônio do cidadão. Dessa forma, o 4º Batalhão vem desenvolvendo suas atividades priorizando o direito à vida e segurança do patrimônio do cidadão. Neste primeiro semestre houve um aumento de 21,1% na apreensão de armas de fogo. Essas apreensões colaboraram para diminuição de ocorrências relacionadas com tentativas de homicídio, que teve queda de 22,2%, como mostra o gráfico.

As solicitações para o atendimento de ocorrência de furto diminuíram 14,3%, em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Além disso, foram realizadas 108 apreensões de drogas e recuperados 87 veículos, com registro de furto/roubo.

Para o comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime Porfírio, os resultados são satisfatórios: “estamos colhendo os frutos da dedicação e compromisso que este Batalhão sempre teve com a sociedade”. Ele ainda agradeceu a tropa, que está na linha frente, e trabalha diuturnamente sem recuar, não medindo esforços para garantir o cumprimento da missão.