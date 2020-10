Com votação histórica, professor Daniel é eleito presidente do CREA-TO e Daltro e Nivaldo para o Conselho Federal

Eleitos também seus dois companheiros de chapa: Daltro Pereira/Nivaldo Pedrosa, como Conselheiro Federal, e André Ribeiro, como Diretor Geral da Mutua.

Por Redação

O que seria uma campanha de três meses, acabou se arrastando por sete, devido a dois adiamentos causados pela pandemia. Enquanto alguns candidatos ou eleitores possam ter se desmotivado, aparentemente os apoiadores da chapa do Professor Daniel, não. E isso ficou bem claro nos números desse pleito:



Dos 1506 votos (36% a mais que nas eleições passadas), 632 votos (42%) foram para o Professor Daniel, que venceu em sete das nove cidades e em nove das 11 urnas.

O resultado final para Presidente do Crea-TO foi: Professor Daniel (632), Jefferson Cassoli (307), Professor Cid (238), Elievan Marques (160), Carlos Spartacus (138), Brancos (11), Nulos (20).

COM EMOÇÃO

A apuração, que deveria ter sido encerrada ainda no dia 01/10, precisou se estender até o dia seguinte, devido a uma discrepância de dados em uma das urnas, por isso foi realizada uma espécie de auditoria. Ambos os companheiros de chapa do Professor Daniel foram dormir sem a certeza da vaga, mas no dia seguinte veio a confirmação oficial: Daltro Pereira/Nivaldo Pedrosa eleitos ao Conselho Federal com 351 votos, 23 a mais que o segundo colocado. E no pleito mais apertado, André Ribeiro foi eleito à Diretor Geral da Mutua com 380 votos, apenas 8 votos de vantagem para seu concorrente direto.

TAMBÉM ELEITOS

Eleitos para a próxima gestão, foram ainda: Joel Kruger para Presidente do Confea e Marco Aurélio Vaz para Diretor Administrativo da Mutua.

Os eleitos tomam posse no dia 01/01/2021.

(Ascom)