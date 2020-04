Com três casos nos últimos seis dias, Tocantins continua com 26 casos positivos

No período de 07 a 13 de abril o foram registrado no Estado três casos. No últimos dois dias não houve nenhum caso confirmado no Estado para Covid-19. Veja também, no Brasil o número de morte por coronavírus (covid-19) subiu para 1.328; porém os casos confirmados últimas 24 horas totalizaram 1.261, menos do que ontem, quando foram 1.442.

por Wesley Silas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou no início da noite desta segunda-feira, 13, que o Tocantins segue com 26 casos confirmados de Covid-19, sendo 16 em Palmas, 06 em Araguaína, 01 em Gurupi , 01 em Dianópolis, 01 em Cariri do Tocantins e 01 em Paraíso do Tocantins. O Estado continua sendo o único sem óbito pela doença, no Brasil.

No comparativo com o Brasil, o números do Tocantins são positivos; mas as medidas preventivas não podem afrouxar, a exemplo do que aconteceu nesta segunda-feira, 13, em Gurupi quando centenas de pessoas de todas idades se aglomeraram no centro da Cidade.

“O comércio de Gurupi está com quase 100% aberto e o isolamento é impossível e isso não existe. Não funcionou em nenhum país”, disse o mototaxista ao Portal Atitude (leia aqui).

Evolução dos casos positivos acumulados no Tocantins

Brasil tem 23,4 mil casos confirmados

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus (covid-19) subiu para 1.328, um acréscimo de 105 óbitos nas últimas 24 horas. A nova totalização foi divulgada pelo Ministério da Saúde hoje (13). O resultado marca um aumento de 9% em relação a ontem.

Já os casos confirmados nas últimas 24 horas totalizaram 1.261, menos do que ontem, quando foram 1.442. O resultado é também menor do que os registrados na última semana, quando chegaram a ser agregados às estatísticas 2.210 novos casos na quarta-feira (8).

São Paulo concentra o maior número de casos (8.895) e de mortes (608), com mais da metade do total contabilizado na atualização. Em seguida, os estados com os maiores números de mortes são Rio de Janeiro (188), Pernambuco (102), Ceará (91) e Amazonas (71).

Além disso, foram registradas mortes no Paraná (31), Maranhão (27), Santa Catarina (24), Minas Gerais (23), Bahia (22), Rio Grande do Norte (17), Rio Grande do Sul (16), Distrito Federal (15), Pará (15), Espírito Santo (14), Goiás (15), Paraíba (13), Piauí (8), Amapá (5), Sergipe (4), Mato Grosso do Sul (4), Mato Grosso (4), Alagoas (3), Acre (3), e Roraima (3) Rondônia (2). Tocantins é o único estado onde ainda não houve morte.

Já o número de casos no país somou 23.430. O número representa um crescimento de 6% em relação a ontem, quando o balanço do Ministério da Saúde marcou 22.169. A taxa de letalidade do país ficou em 5,7%.

Perfil

No perfil das vítimas, 58,9% eram homens e 41,1%, mulheres. Do total, 74% tinham acima de 60 anos e 75% apresentavam algum fator de risco, como cardiopatia, pneumopatia, diabetes e doenças neurológicas.