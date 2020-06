Com saída de Gutierres da gestão, Soró e Pakalolo passam a fazer parte do Comitê Gestor da COVID-19

A Prefeitura de Gurupi publicou nesta segunda-feira, 1º, o Decreto n.º 0625/2020 que altera o Decreto nº 0561, de 29 de abril de 2.020, que institui o Comitê Gestor para acompanhamento e adoção de medidas referentes a Prevenção, Monitoramento e ao Controle do novo Coronavírus. A alteração se deve a mudança de representante da Secretaria de Saúde e da Chefia de Gabinete da Prefeitura, divulgada na primeira edição do Diário Oficial de Gurupi (DOMG), na última quinta-feira, 28.

Por Redação

Os novos representantes das pastas tomaram posse na manhã desta segunda-feira, 1°. Antônio Carlos Pakalolo retornou à pasta da Saúde depois de ter a conduzido na gestão do ex-prefeito Alexandre Abdalla e Sérgio Vieira Marques, o Soró, assumiu o lugar de Pakalolo na Chefia de Gabinete.

Cabe aos integrantes do Comitê modificar as medidas referentes ao enfrentamento da proliferação da Covid-19, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico local e regional.

Veja a íntegra do documento na Edição 0003/2020 do DOMG. Dúvidas e esclarecimentos direcionadas ao Comitê deverão ser encaminhados para o e-mail: [email protected]