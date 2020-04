Com restrições de público, Governo do Estado libera realização de leilões de bovinos

As atividades de leilões de bovinos estão liberadas com restrições de público em todo o Tocantins. A decisão foi tomada pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, durante reunião com representantes de empresas leiloeiras do Estado, por meio de videoconferência, na tarde desta terça-feira, 7. Também participaram da reunião o titular da pasta da Saúde, Edgar Tollini, e o presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Alberto Mendes.

por Redação

A recomendação do Governo do Tocantins é que sejam permitidas, nos locais de realização dos leilões, apenas as pessoas diretamente envolvidas, como compradores, vendedores e organizadores do evento, mantenham a distância mínima de dois metros entre as mesas e a restrição de bebidas alcoólicas, para evitar a aglomeração de pessoas, além de obrigatoriamente, disponibilizar álcool em gel para as mãos.

“Estamos em fase de medidas gradativas e evoluindo para que socioeconomicamente a gente consiga superar todas as dificuldades impostas pelo novo Coronavírus. Não chegamos ainda no pico da epidemia no Tocantins e em nenhum lugar do Brasil, portanto, ainda estamos sujeitos ao perigo. Hoje, o Tocantins é o único estado que não conta com óbito causado pela Covid-19, mas não podemos facilitar”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini.

O governador Mauro Carlesse explicou que foram tomadas medidas duras para conter a disseminação do novo Coronavírus no Estado, a partir do isolamento social e da restrição de diversas atividades econômicas, porque o primeiro compromisso é com a vida das pessoas. O Governador destacou que o agronegócio constitui a principal atividade econômica do Tocantins e os leilões estão inseridos neste contexto, daí a necessidade de liberar a atividade a partir do comprometimento, de todos os envolvidos, com as restrições recomendadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“A minha preocupação é com o número de pessoas no mesmo local, mas os pecuaristas vão saber lidar com essa situação e dar exemplo para outros setores. E gradativamente, vamos conversar com representantes de todas as áreas para que possamos retomar a atividade econômica de forma responsável e segura em todo o Tocantins. Os leilões presenciais não podem acabar”, enfatizou o governador Mauro Carlesse, ressaltando que os técnicos da Adapec e da SES vão dar suporte às empresas leiloeiras para realização dos eventos.

Os empresários parabenizaram o governador pela iniciativa e destacaram que os leilões são importantes para a economia do Estado. “Vamos promover os eventos de acordo com as recomendações. Temos consciência da importância dessas exigências e agradecemos ao governador Mauro Carlesse pela sensibilidade”, comentou o representante da empresa Martelo de Ouro. Também participaram representantes das empresas Leilo Corte, JR Leilões, Pimentinha Leilões, Colinas Leilões, Estrela Dalva Leilões, de Figueirópolis, Formoso do Araguaia e de outros municípios.