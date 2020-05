Com novos 168 novos casos, Tocantins chega 1.976 pessoas infectadas com a COVID-19

O 67º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins, mostra que atualmente, o Tocantins apresenta 1.976 casos no total, destes, 421 pacientes estão recuperados, 1.508 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 47 pacientes foram a óbito.

Po Redação

Hoje o Tocantins contabilizou 168 novos casos confirmados da Covid-19 no Lacen (77) e por testes rápidos (91).

Os novos casos são de Aguiarnópolis (01), Araguaína (44), Araguatins (05), Augustinópolis (04), Axixá do Tocantins (01), Babaçulândia (01), Colinas do Tocantins (11), Couto Magalhães (04), Crixás do Tocantins (01), Darcinópolis (29), Esperantina (01), Tabocão (02), Goiatins (04), Guaraí (01), Gurupi (03), Itaguatins (03), Marianópolis do Tocantins (01), Miranorte (03), Palmas (13), Palmeiras do Tocantins (02), Paraíso do Tocantins (06), Pequizeiro (01), Riachinho (01), Sampaio (03), Sítio Novo do Tocantins (14), Tocantinópolis (03), Wanderlândia (01) e Xambioá (05).

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.