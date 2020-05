Com menos óbitos, o Tocantins ultrapassa Mato Grosso em casos de pacientes positivo para COVID-19

Mais uma vez o Portal Atitude publica levantamento com comparativos entre os estados que fazem divisa com o Tocantins que somaram até no domingo 24.706 casos positivos para Covid-19 e 1.390 óbitos. A concentração de casos estão nos estados do Maranhão e Pará, ligados a Araguaína (TO); juntos os dois somaram 15.492 casos e 1.071 mortes acumuladas pela doença.

por Wesley Silas

Hoje completa 53 dias do primeiro caso positivo de coronavírus no Tocantins, em todo Estado a curva de crescimento da doença se manteve levemente em crescimento até o dia 27 de abril quando iniciou forte inclinação da curva quando o Estado passou a ter 67 casos concentrando o maior número em Araguaína que hoje conta com 287 casos do total de 688 em pacientes positivo para a Covid-019 em 46 dos 139 município.

No domingo, o Tocantins superou a barreira com 100 casos positivos por dia quando foi contabilizado 116 novos casos da Covid-19. Somente em Araguaína 58 pessoas deram positivas para Covid-19 e o Boletim Epidemiológico da Secretária Estadual de Saúde mostrou queda de casos diários na Capital que registrou 06 casos, ficando assim abaixo de pequenas cidades como Araguatins (8), Axixá do Tocantins (8).

BR-153 e casos em estados que fazem divisa com o Tocantins

A morte de caminhoneiros no Estado induz que estes trabalhadores são os que mais se expõem ao contágio de Covid-10.

Conforme levantamento feito pelo Portal Atitude com comparativos do crescimento de casos e óbitos por Covid-19 no Tocantins e estados que fazem divisa, nota-se possível influência da BR-153 e de estados ligados a região norte do Tocantins como Maranhão e Pará no crescimento de casos; como acontece em São Miguel do Tocantins (12.139 habitantes) que faz divisa com o estado do Maranhão que no domingo foi registrado 18 casos e Cariri do Tocantins (4.382 habitantes) que fica no sul do Estado que também conta com 18 casos. Estas duas cidades estão entre as 05 com os maiores números de caso positivos de Covid-19.

Comparativos

No dia 27 de abril o Tocantins tinha 67 casos e 02 mortes, o Pará 1.745 casos e 95 mortes, Maranhão 2.223 casos e 118 mortes, Mato Grosso 247 casos e 09 mortes, Goiás 573 casos e 25 mortes, Bahia 2.200 casos e 73 óbitos, Pauí possuía 331 casos e 18 mortes.

No dia 29 de abril o Tocantins passou a ter 137 casos e 03 óbitos, Pará 2.470 casos e 150 mortes, Maranhão 3.190 casos e 185 mortes, Mato Grosso 292 casos e 11 mortes, Goiás 705 casos e 27 óbitos, Bahia 2.546 casos e 97 mortes, enquanto Piauí possuía 513 casos e 24 mortes.

Tocantins supera Mato Grosso em casos positivos

No domingo, 10 de maio, o Tocantins registrou 688 casos superou Mato Grosso que teve 519 casos positivos para Covid-19. Porém, o Tocantins com 11 óbitos teve menor número de mortes, enquanto Mato Grosso foi registrado 18 óbitos. Enquanto o Pará os casos positivo para Covid-19 elevou subitamente para 7.348 com 672 óbitos, assim como o Maranhão que passou a ter 8.144 casos positivos e 399 óbitos, Goiás passou a ter registrado 1.093 casos e 47 mortes, a Bahia o número de casos positivos saltou para 5.546 casos e 198 óbitos e Piauí registrou no domingo 1.332 casos positivos e 45 mortes.