Com menor taxa de letalidade, Tocantins supera Goiás e Araguaína se aproxima de Goiânia em casos de Covid

No comparativo entre os dois estado (Goiás e Tocantins) e as duas cidades Goiânia e Araguaína) com maior número de casos positivo de Covid-19 nos respectivos estados, o Tocantins e a cidade de Araguaína e possuem menor taxa de letalidade – número de óbitos em relação aos casos confirmados – por Covid-19. Confiram também a evolução da Covid nos Estado que fazem divisa com o Tocantins entre os dias 27 de abril a 26 de maio.

por Wesley Silas

Com 180.470 habitantes, os 1.264 casos de pessoas contaminadas em Araguaína (TO), se aproxima de Goiânia que entre os 1.516,113 habitantes, 1.416 já foram contaminadas. No comparativo de crescimento entre os Estados, o Tocantins com 1.572.866 seus habitantes, contabilizou nesta terça-feira, 26, 2.858; ultrapassando assim Goiás que confirmou entre os 7.018.354 habitantes, 2.512 pessoas com a Covid-19.

Taxa de letalidade

A taxa de letalidade dá noção da gravidade da doença e corresponde o número de óbitos confirmados em relação ao total de Casos confirmados na população existentes.

Conforme o IBGE, no Tocantins a incidência da Covid-19 por 100 mil habitante é de 171,4 e o índice de letalidade é de 2,2%. No Estado vizinho, cada 100 mil habitantes, 35,8 contraíram a Covid-19 e o índice de letalidade em Goiás chega a 3,8%. Araguaína é a cidade do Tocantins com maior incidência de casos e possuiu taxa de letalidade 1,1%, enquanto Goiânia o número é de 3,4%. A média de letalidade no Brasil chegou a 6.3% no dia 26 de maio. No Tocantins o maior índice encontra-se em Araguatins com 19,6%.

Tocantins (IBGE/Ministério da Saúde) – 25/05/2019

Araguaína Goiânia Tocantins Goiás Brasil Casos 1.205 Casos 1.206 Casos 2.696 Casos 2.512 Casos 374.898 Letalidade 1,1% Letalidade 3,4% Letalidade 2,2% Letalidade 3,8% Letalidade 6,3% Mortalidade por 100 mil habitantes 7,2 Mortalidade por 100 mil habitantes 2,7 Mortalidade por 100 mil habitantes 3,7 Mortalidade por 100 mil habitantes 1,4 Mortalidade por 100 mil habitantes 11,2 Incidência por 100 mil habitantes 667,7 Incidência por 100 mil habitantes 79,5 Incidência por 100 mil habitantes 171,4 Incidência por 100 mil habitantes 35,8 Incidência por 100 mil habitantes 178,4

Comparativo:

No dia 27 de abril o Tocantins registrou 67 casos e 02 mortes, o Pará 1.745 casos e 95 mortes, Maranhão 2.223 casos e 118 mortes, Mato Grosso 247 casos e 09 mortes, Goiás 573 casos e 25 mortes, Bahia 2.200 casos e 73 óbitos, Piauí possuía 331 casos e 18 mortes. Praticamente um mês depois, o Tocantins passou a ter 2.858 casos e superou os estados do Mato Grosso e Goiás. O Pará explodiu para 28.600 casos e 2.475 óbitos, no Maranhão o número elevou para 22,7 mil infectados e 784 mortes por Covid-19, o Estado da Bahia registrou ontem 14.204 casos confirmados e 477 óbitos e o Piauí contabilizou ontem 3.720 casos positivos e 119 óbitos.

Boletim Epidemiológico do Tocantins

Nos últimos três dias os novos casos da Covid-19 no Tocantins chegou a cair de 231 no dia 23 para 162 no dia 24 de maio, dia 25 o número diários reduziu para 113 e nesta terça-feira, 26, o número voltou a subir e foram notificados 162 casos para Covid-19 em 84 municípios do Tocantins.

Mais uma vez, Araguaína (54) contabilizou maior número em seguida aparece Palmas (14), Xambioá (12), Tocantinópolis (11), Rio Sono (07), Gurupi (06), Darcinópolis (05), Guaraí (05), Colinas do Tocantins (05), Nova Olinda (05), São Miguel do Tocantins (05), Axixá do Tocantins (04) e Praia Norte (04).

Tocantins (Secretaria Estadual de Saúde) – – 26/05/2019 Atualizado

Cidade Incidência por 100 mil habitantes Mortalidade por 100 mil habitante Letalidade * Óbitos Geral (26/06) Darcinópolis 1.410,5 – 0,0% 0 Cariri (TO) 1.118,2 22,8 2,0% 1 Araguaína 667,7 7,2 1,1% 17 Nova Olinda 600,7 8,5 1,4% 1 Xambioá 571,9 571,9 3,0% 2 São Miguel do TO 313,0 24,7 7,9% 3 Axixá do TO 276,8 20,5 7,4% 2 Tocantinópolis 188,0 8,7 4,7% 2 Palmas 138,4 1,7 1,2% 6 Colinas do Tocantins 144,0 2,8 2,0% 1 Paraíso do TO 142,4 5,9 4,1% 3 Araguatins 128,6 25,2 19,6% 9 Augustinópolis 124,9 10,9 8,7% 2 Gurupi 91,2 2,3 2,5% 2 Porto Nacional 34,0 1,9 5,6% 1 Tocantins 171,4 3,7 2,2% 64

Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 2.858 casos confirmados da doença, destes, 865 pacientes estão recuperados e 1.929 estão ainda estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 64 óbitos.

Óbitos Tocantins

Homem de 43 anos, residente de Palmas, faleceu no dia 25 de maio no Hospital Geral de Palmas.

Homem de 73 anos, residente de Ipueiras, diabético e hipertenso, faleceu no dia 25 de maio, no Hospital Geral de Palmas.

Mulher de 58 anos, residente de Araguaína, hipertensa, faleceu no dia 25 de maio no Hospital Municipal da cidade.

Mulher de 60 anos, residente de Araguaína, faleceu no dia 25 de maio na Unidade de Pronto Atendimento Sul da cidade.

Homem de 38 anos, residente de Araguaína, com obesidade, faleceu no dia 25 de maio no Hospital Dom Orione.

Homem de 76 anos, residente de Araguaína, portador de doença renal crônica e doença pulmonar crônica obstrutiva, faleceu no dia 25 de maio no Hospital Dom Orione.

