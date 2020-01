Com mais de R$ 670 mil em investimentos, Pedro Afonso inicia ano com obras em andamento Avalie esse post Avalie esse post

A cidade de Pedro Afonso, localizada a 206 km de Palmas, começou o ano de 2020 com diversas obras em andamento. Anunciadas como prioridades pelo gestor Jairo Soares Mariano para o ano o último ano de gestão, as obras tiveram ordens de serviços dadas pelo gestor na segunda quinzena de dezembro e já foram iniciadas na primeira semana de janeiro.

por Redação

Aproximadamente R$ 670 mil estão sendo investidos no pacote de obras que inclui a reforma do Museu Histórico de Pedro Afonso, construções de Unidade Básica de Saúde e do sistema de esgotamento sanitário do Setor Aeroporto II. A gestão também realiza, neste mês de janeiro, obras de reforma da Unidade Básica de Saúde Tenente Salustiano, popular Sesp, e da Creche Mãe Helena.

Além das obras iniciadas neste ano, o Prefeito Jairo Soares Mariano tem dado prioridade a conclusão das obras da Creche do Setor Aeroporto II, que possui capacidade de atender 360 crianças.

Zona rural

O município também iniciou o atendimento às comunidades rurais, com serviços de manutenção de estradas vicinais e mapeamento de pontos críticos para elaboração do plano de melhorias da zona rural, que incluem a construção de pontes, bueiros, além do cascalhamento e abertura de estradas.

Um ano de muito trabalho

Segundo o gestor Jairo Soares Mariano 2020, que marca o final do seu mandato frente a Prefeitura de Pedro Afonso, continuará a ser um ano de muito desenvolvimento e trabalho. “Temos diversas obras e serviços para entregar a nossa comunidade e isso, com certeza, se intensificará neste ano. Nossa prioridade será a infraestrutura, além das áreas de educação, saúde, assistência social. Queremos fechar esse ano com todas as nessas metas cumpridas, entre elas a pavimentação do Setor Aeroporto II e Maria Galvão entre outras obras que devem ser entregues à comunidade”, declarou Jairo Mariano.