Com lema amor e cuidado IBE em Células inaugura novo templo em Gurupi

28 de Dezembro de 2013, essa data foi o inicio de um grande projeto de Deus em Gurupi por meio da Igreja Batista Ebenézer (IBE em Células). À frente desse trabalho os pastores José de Melo Neto e Jane Gladys de Souza Melo, da cidade de João Pessoa na Paraíba. Com 40 anos de idade e mais de 15 no pastoreio os líderes acreditaram em uma visão, quebraram tabus e a religiosidade. Atualmente o prédio da IBE vai funcionar em novo endereço porque obedeceram um direcionamento de Deus.

Desde o início os líderes têm trabalhado a mensagem do amor e cuidado, ganhando almas e renovando a visão das pessoas. Foi em abril de 2018, que segundo os pastores, à visão foi confirmada de forma mais clara, na Primeira Igreja Batista de Marília -SP.

“A primeira Igreja Batista de Marília- SP, trabalha com essa mesma visão que pregamos em Gurupi. Quando fui até lá Deus falou muito forte comigo sobre o caminho que deveríamos seguir. Combinava muito com o ritmo que já tínhamos de amor e cuidado e a visão de ganhar vidas para Jesus, pois é para isso que estamos aqui na terra”, explicou o pastor José Neto.

Em pouco tempo, a igreja que tinha uma média de 35 pessoas, aumentou para 550 entre adultos e crianças. Por causa disso tiveram que fazer uma reforma no prédio para ampliar o espaço. Nos cultos de domingo, devido o grande número de freqüentadores os líderes optaram por fazer dois encontros.

Novo Prédio

Com uma visão de crescimento saudável e ganhar milhares de vidas para Jesus, os pastores foram ainda mais ousados e decidiram que iriam mudar de local. O novo templo que tem capacidade para receber até duas mil pessoas, fica na rua 09 com avenida Rio de Janeiro, no Centro de Gurupi. O lugar é onde funcionava a antiga empresa da Coca – Cola. O culto de inauguração será no próximo domingo (29). Às 18h30min.

“Ainda cremos que o novo local será provisório e que ainda iremos ter um lugar próprio com capacidade bem maior. Isso porque nós cremos que vamos ganhar Gurupi para Jesus e isso é só o começo. Convidamos todos os gurupienses para estarem conosco nesse grande culto de celebração ao nosso Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e ainda fará muito mais”, destacaram os pastores, José Neto e Jane Melo.

Igreja Preta? Entendam

Quebrando um conceito errôneo de que uma igreja precisa seguir um padrão de modelo em sua estrutura, a IBE em Células inovou e mostrou que Igreja não está em cores ou estrutura, mas é a vida com Deus.

A cor forte tem chamado atenção de quem freqüenta os cultos. Os líderes explicaram essa escolha:

“As paredes são pretas porque gostamos da cor preta assim como existem paredes brancas, azuis, rozas e amarelas. Nós escolhemos o preto também pela elegância que ele traz nas fotos e vídeos que produzimos”.

“Não vemos o problema em ter as nossas paredes pretas pois nosso Deus criou todas as cores. Afirmar que o preto não é de Deus ou que é usado apenas em boates ou casas de shows me soa um pouco preconceituoso. Para nós o mais importante de tudo é que temos conosco a presença poderosa do Senhor em nosso templo e o que nos respalda são as vidas que têm entrado lá todas as semanas e saído com suas vidas transformadas e libertas”, explicou o pastor.

Igreja com visão de Discipulado

A IBE também trabalha com a visão de discipulado um a um, ou seja, são vidas cuidando de vidas. “Cumprimento de uma ordenança de Jesus não apenas ganhar vidas, mas através do discipulado fazer com que essas vidas permaneçam. (Mateus 28:19)

Células

A igreja tem atualmente 23 células de todas as idades espalhadas em vários bairros de Gurupi e que se reúnem todas as quartas-feiras. (Por: Clifton Morais / Assessoria de Imprensa IBE Foto: Arquivo IBE)