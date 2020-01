Com intermédio do senador Eduardo Gomes, Laurez Moreira assina convênio para assinatura do Espaço da cidadania no Parque Pouso do Meio Avalie esse post Avalie esse post

O prefeito Laurez Moreira, juntamente com o senador Eduardo Gomes (MDB) estiveram na tarde desta quarta-feira, 15, na superintendência da Caixa Econômica Federal em Palmas para assinar convênio para construção de um espaço da cidadania no Parque do Pouso do Meio. Segundo Laurez as obras iniciarão neste primeiro semestre.

Por Wesley Silas

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), conseguiu para Gurupi no Ministério da Cidadania a liberação do valor de R$ 12 milhões para construção de uma estação da Cidadania que contará com ações sociais, esportivas e de políticas de prevenção à violência. O convênio foi assinado nesta quarta-feira na superintendência da Caixa Econômica Federal em Palmas.

“É uma realização do meu grande sonho este espaço da cidadania e vamos começar a obra até o fim do mês de maio e início de junho. Ela vai repercutir na sociedade de Gurupi, dando qualidade de vida a população”, disse o prefeito Laurez Moreira.

Serão investidoras R$ 12 milhões via Ministério da Cidadania. Nesta estação estão previstos espaços para formação e qualificação profissional, atividades culturais, práticas esportivas e de lazer, serviços socioassistenciais e políticas de prevenção à violência.