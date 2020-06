Com grande número de indígenas contaminados, Formoso explode casos positivos da COVID-19

Conforme o Boletim Epidemiologico, 78 indígenas estão contaminados, entre os 173 casos confirmados.

Por Wesley Silas

Nos últimos dias indígenas têm buscado fazer barreira e denunciado acampamentos em frente a aldeia.

“Tem um cacique que foi diagnosticado no início da samana e depois desta confirmação grande parte da aldeia dele que é a São João. Na samana passada teve uma festa na aldeia Cachoeirinha que amanheceu o dia e nesta aldeia também tem muitos contaminados e na aldeia twuiri no Porto do Piauí no local que atravessa as expedições para Ilha do Bananal, também tem muitos indígenas contaminados”,relatou um morador de Formoso à redação do Portal Atitude.

Para minimizar o crescimento do vírus chinês, a Prefeitura decretou Lockdown a partir da próxima segunda-feira, 29.

Divergências

Entre os 111 municípios que tiveram casos da COVID-19, Formoso do Araguaia encontra-se na 17ª posição com 93 casos no Boletim da Secretária Estadual de Saúde, porém no Boletim da Prefeitura o número chega a 173 casos.