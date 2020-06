Com emenda do deputado Gleydson Nato, parte da venda de ações da Energisa será destinada para obras em Gurupi

Com o empenho do deputado Gleydson Nato (PTB), o plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou emenda aditiva ao Projeto de Lei que permite ao Governo do Estado vender ações que ainda detêm na Energisa para que parte dos recursos dessa venda seja destinado à Gurupi. São quase R$ 39 milhões de reais.



Da Redação

Com a emenda de autoria do deputado Gleydson Nato, 4% das vendas das ações serão designadas para a conclusão do Hospital Geral de Gurupi (HGG), 1,5% para a pavimentação asfáltica da GU que liga o Parque Industrial até o Pé de Galinha na TO- 365 (aproximadamente 7,8km) e 1% para a pavimentação asfáltica do Setor Industrial de Gurupi.

Cada deputado tem por ano quase R$ 3 milhões e 200 mil de emenda e somando os quatro anos de mandatos chegam a 12 milhões e 800 mil. “Em tão pouco tempo de mandato mesmo não tendo emenda parlamentar estamos conseguindo R$ 39 milhões para Gurupi, isto é fruto de muito trabalho, dedicação e parceria com os outros deputados tendo um bom relacionamento com todos os colegas e principalmente da parceria com o nosso governador Mauro Carlesse”, disse o deputado.

O projeto de lei aprovado pelos deputados permite ao Estado vender as ações preferenciais classe B que o Estado do Tocantins possui junto à empresa Lajeado Energia SA. Conforme o projeto, a operação deve obedecer valores mínimos estipulados em laudo de avaliação e os recursos arrecadados terão como destino o Tesouro Estadual.

“Essas ações vendidas vão render ao Estado cerca de 600 milhões de reais. É um recurso significativo para obras e melhorias em todo o Tocantins. Nos empenhamos e conseguimos 6,5% para a nossa Gurupi. Somando dá em torno de 39 milhões de reais, um recurso de extrema importância para o desenvolvimento de Gurupi e região”, frisa o deputado Gleydson Nato.