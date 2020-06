Com dois profissionais de saúde infectados, Gurupi contabiliza 15 novos casos positivos da Covid-19

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas desta terça-feira, 30, o Laboratório Central do Estado (Lacen) liberou um total de 38 exames que estavam acumulados. Destes, 15 são positivos. A boa notícia é alta de uma mulher de 63 anos que estava internada no Hospital Regional de Gurupi desde o dia 02 de junho. Porém uma idosa de Gurupi continua internada em estado grave no Hospital Geral de Palmas, com suspeita de Covid-19.

Conforme as informações do Comitê Gestor do total do novos casos, nove são mulheres entre 22 e 64 anos, e seis homens, entre 26 e 62 anos. Destes, dois são profissionais da saúde e tiveram contato com casos positivos, quatro não sabem a origem da transmissão, uma mulher alega viagem a outra cidade e os demais casos afirmam ter tido contato com caso positivo.

A vigilância epidemiológica confirmou a recuperação de sete pessoas que estavam em isolamento domiciliar. São quatro mulheres de 27, 37, 57 e 58 anos; e três homens de 48, 51 e 67 anos.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 28 testes Swab, enviados ao Lacen, de 10 homens, entre 14 e 60 anos, e 18 mulheres, entre 08 e 61 anos. Foram realizados também 37 testes rápidos com resultados negativos.

No Centro de Triagem 14 pessoas realizaram os testes rápidos, todos com resultados negativos. Foram realizados 11 testes Swab, de três homens, entre 24 e 38 anos, e oito mulheres, entre 06 meses de idade e 75 anos.

Em um hospital da rede particular dois homens de 33 e 46 anos e uma mulher de 28 anos realizaram teste Swab.

Todos as pessoas que aguardam o resultado dos testes Swab estão em isolamento domiciliar.

Gurupi contabiliza 2.072 casos descartados, 42 suspeitos, 251 positivos, destes, 148 pessoas estão em recuperação, 98 em tratamento e 05 óbitos.

Alta Hospitalar

Receberam alta hospitalar a mulher de 63 anos, que estava internada no Hospital Regional de Gurupi desde o dia 02 de junho. Também já está em casa o homem de 47 anos que estava internado em um hospital da rede particular.

Internações

Continua internado no Hospital Regional de Gurupi o homem de 57 anos, em estado moderado da doença. Também ainda estão sob os cuidados das equipes médicas, o homem de 59 anos e o de 89 anos. Ambos estão em estado moderado da doença.

No Hospital Geral de Palmas, continua em estado grave a mulher de 80 anos, com suspeita de Covid-19.

Alerta da Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica alerta ser importante e essencial a pessoa manter o distanciamento social, mesmo com familiares e amigos. Evitar aglomerações de pessoas em festas e reuniões em residências, lazer em ranchos e praia.

Alerta também manter o isolamento assim que sentir os primeiros sintomas, ficar em um cômodo isolado, usando máscara, manter o distanciamento dos demais familiares, mesmo antes de receber o resultado do exame.

Recomendações

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco. O esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus