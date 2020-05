Com dois óbitos e 48 novos casos, número de pacientes com Covid-19 chega a 351 no Tocantins

Conforme o Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, Araguaína lidera com 129 casos, Palmas 102, Gurupi 18 e em Cariri foram registrados 04 novos casos, somando agora 11 pacientes infectados. o Tocantins contabiliza 09 óbitos, 52 casos recuperados e 290 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar

por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa nesta quarta-feira, 06, que

foram contabilizados mais 48 novos casos da Covid-19. Os novos casos foram registrados em Palmas (04), Araguaína (12), Gurupi (01), Cariri do Tocantins (04), São Miguel do Tocantins (09), Nova Olinda (04), Paraíso do Tocantins (02), Abreulândia (01), Araguatins (01), Augustinópolis (01), Barrolândia (01), Colinas do Tocantins (01), Tabocão (01), Fátima (01), Sítio Novo do Tocantins (01), Tocantinópolis (01), Palmeiras (01), Filadélfia (01) e Wanderlândia (01). Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 351 casos confirmados da doença.

Óbito

Tocantins registrou mais dois óbitos nos município de Augustinópolis e Miranorte.

Augustinópolis: paciente de 83 anos, do sexo masculino, diabético e hipertenso, estava internado no Hospital Regional da cidade, faleceu no dia 02 de maio, seu exame foi processado no Lacen no dia 05 de maio.

Miranorte: paciente de 49 anos, do sexo masculino, com doença cardiovascular crônica, hipertensão e obesidade, estava internado no Hospital Geral de Palmas (HGP), faleceu no dia 05 de maio.

Observações

Atualmente, o Tocantins contabiliza 09 óbitos, 52 casos recuperados e 290

pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Um caso do município de Palmas foi corrigido local de residência sendo notificado agora para o município de Novo Acordo, que registra seu primeiro caso na cidade.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames

realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios no dia anterior.