Com dois novos casos em Palmas e Araguaína, aumenta para 19, o número de pessoas confirmadas com COVID-19 no Tocantins

Os dois novos casos são em Palmas, de uma mulher, de 29 anos, com histórico de viagem para França e outro trata-se de um paciente, de 58 anos, residente de Araguaína.

por Wesley Silas

A Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) chegou a informar nesta segunda-feira, 06, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) realizou 08 exames para Covid-19, com a confirmação de mais um caso positivo no município de Palmas.

“O novo caso de Palmas é de uma mulher, de 29 anos, com histórico de viagem para França. A paciente apresentou sintomas clássicos

da doença, sem histórico de internação e permanecendo em isolamento domiciliar”, informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Em seguida, a Prefeitura de Araguaína divulgou novo boletim informando a constatação do quinto caso na cidade.

“Paciente tem 58 anos, residente de Araguaína, apresentou sintomas como tosse e falta de ar. Consultou em consultório particular e foi para UPA no início da noite, fez teste rápido e deu positivo. Será transferida para o Hospital Regional de Araguaína”, informou a Prefeitura de Araguaína.

Desta forma, o Tocantins contabiliza agora 19 casos confirmados

de Covid-19, sendo 13 em Palmas, cinco em Araguaína e um em Dianópolis. O número de casos confirmados por Coronavírus segundo o sexo do paciente são 07 homens e 12 mulheres, sendo 11 pacientes com idade entre 20 a 39 anos, 07 com idade entre 40 a 59 anos e um com mais de 60 anos.