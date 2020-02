Com destaque ao Rancho do Kojak, Tocantins lidera o ranking de locais mais procurados para prática de pesca esportiva Avalie esse post Avalie esse post

Pesquisa realizada pela Fish’n Strategy aponta que pousada localizada em Peixe foi a mais lembrada no ano de 2019

Por Redação

Tucunaré, apapá, curvina, pacu, caranha, são espécies de peixes características dos rios do Tocantins. Toda essa abundância desperta o interesse daqueles que praticam a pesca esportiva. Uma apuração, realizada via internet, revelou que o Rancho do Kojak, às margens da Usina Peixe Angical, foi o mais lembrado entre os pescadores.

Este resultado coloca o Tocantins num patamar ainda mais elevado em relação a prática deste esporte. Ecologicamente correta, a pesca esportiva proporciona uma prazerosa vivência aos seus praticantes em contato com uma natureza intacta, além de garantir a preservação dos peixes e meio ambiente. “O governador Mauro Carlesse valoriza e fomenta a modalidade, justamente por acreditar que dessa forma o Estado recebe um grande número de turistas e, consequentemente, movimenta a economia e gera empregos. Saber que estamos no topo é motivo de orgulho”, destacou Tom Lyra, secretário de Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), órgão responsável por promover o desenvolvimento sustentável do turismo no Tocantins.

Além do município de Peixe, onde o rancho vencedor da pesquisa está localizado, na região da Ilha do Bananal, a capital Palmas conta com um lago formado pela represa da Usina Hidrelétrica de Lajeado, onde a prática da pesca esportiva também é bastante explorada. Praias e Lagos do Cantão é outra região que atrai muitos pescadores. Por lá, a biodiversidade encanta e, além da pesca, os turistas podem praticar a observação da fauna e flora.

Para o proprietário do Rancho do Kojak, Divimar Kojak, o Tocantins vive seu melhor momento em relação ao turismo e, principalmente, em relação a pesca esportiva. “Recebemos com muito agrado a notícia de que lideramos esta pesquisa. Trabalhamos para que o nosso Estado seja cada vez mais lembrado quando falamos de pesca esportiva e, para isso, o Governo, por meio da Adetuc, tem sido um grande parceiro”, agradeceu Kojak, pelo apoio recebido.

Apoio do Governo

Reflexo das ações realizadas pelo Governo do Estado, este resultado comprova que a gestão do turismo no Tocantins está no caminho certo. Uma destas ações é o projeto de “Elaboração do Plano Estratégico e Operacional de Pesca Esportiva do Estado do Tocantins”, que, durante uma etapa, capacitou diversos condutores de pesca.

Já no segundo semestre do ano passado, aconteceu, na cidade de Caseara, localizada na região do Cantão, Workshop realizado pelo Governo do Estado, por meio da Adetuc, com o objetivo de desenvolver ações voltadas para promoção turística, principalmente em relação a pesca esportiva. “O Cantão é uma região estratégica para o ecoturismo. Os resultados positivos das ações realizadas por lá, a exemplo do Workshop, são provas de que nossa gestão está no caminho certo. Capacitar é a palavra chave para o desenvolvimento”, frisou Tom Lyra.

Para Alex Silva, operador de pesca, pioneiro na prática do pesque e solte no Tocantins, este apoio é fundamental, “nos sentimos honrados quando recebemos a notícia de que somos referência da prática de pesca no Brasil. Por isso, agradecemos o apoio do Governo, que fomenta e valoriza o esporte no Estado”.