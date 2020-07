Com apoio do senador Eduardo Gomes, Wlisses Barros fecha com o empresário Vivaldo Damacena para ser seu vice

O empresário Wlisses Barros de Souza, 34 anos, soube articular e sua pré-candidatura tem fortalecido na arregimentação de apoio local como o do Vivaldo Damacena (Patriotas) e no cenário nacional conta com apoio do líder do Governo Bolsonaro no Congresso Federal, senador Eduardo Gomes (MDB).

por Wesley Silas

No último ano do segundo mandato do prefeito Fábio Pereira Vaz, três nomes buscam convencer os eleitores de Palmeirópolis na disputa da Prefeitura. No cenário atual, o Democratas aposta em Xavier, o PSD deverá oficializar o nome do professor Bartolomeu e o MDB apostará no nome do empresário Wlisses Barros de Souza, 34 anos.

Um dos principais desafios do próximo gestor para economia local será o royalty da exploração de minérios no município.

“Vamos levar uma proposta propositiva que entre as opções somos os estão mais alinhados com o Governo Federal porque é por meio do Ministério de Minas e Energia que vai ser liberado a mineradora que irá atuar em Palmeirópolis e, apesar de estar no período de pesquisa a previsão é de entre três ou quatro anos liberar a vinda da mineradora”, disse Wlisses.

Para isso ele conta com o líder do Governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB) e no Tocantins encontra-se próximo ao governador Mauro Carlesse (DEM), do vice-governador Walderlei Barbosa (PTB) e do deputado Valdemar Júnior (MDB).

Segundo ele estas lideranças são importantes para resolver problemas locais na saúde, educação e gargalos como a liberação de exploração de minério em que a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) estima uma receita de mais de R$ 550 milhões em pagamentos de royalties durante a produção mineral.

“Mesmo perdendo a última eleição municipal tenho buscado recursos para o município. Costumo falar que sou oposição ao atual prefeito, mas ao mesmo tempo tenho sido o seu principal aliado devido eu ser uma das pessoas que mais buscou recursos como como um caminhão de transportes de leite, ambulância, uma van para Saúde, equipamentos para os Postos de Saúde, para o Hospital Municipal, recursos para praça da Igreja Católica, par o CRAS que está sendo construído, reforma da cobertura do Ginásio de Esportes, reforma do campo municipal com arquibancada”, disse.

Apoio da família da dupla Henrique & Juliano

O apoio de Edson Reis, pai cantores Henrique & Juliano, é outro trunfo na campanha de Wlisses devido as intervenções socais que a família do músico tem oferecido ao município.

“Temos apoio do Patriotas representado pelo Edson Reis que é o pai dos cantores Henrique & Juliano que tem contribuído muito para Palmeirópolis e foi por intermédio deles que abriu uma Escola Militar em Palmeirópolis, além de vário recursos como para o Centro do idosos e do programa Rede do Bem”, diz.

Segundo Wlisses a pandemia da Covid-19 é algo que deve ter muito cuidado neste período pré-eleitoral, justo no momento em que número de pessoas afetado aumentado.

“Faremos uma campanha com muita serenidade de forma que não traga insegurança para os eleitores neste momento que ninguém esperava que iria acontecer”, disse.