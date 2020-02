Com animação de Chico Chokolate acontece neste sábado festa do “quebra ossos” no Veneza Plaza Avalie esse post Avalie esse post

O carnaval acabou, mas os foliões e os que não tiveram oportunidade de participar por estarem trabalhando terão a oportunidade na tarde deste sábado no Veneza Plaza Hotel de prestigiar o Enterro dos Ossos com marchinhas tradicionais, Axé, Samba e Pop rock animadas pelos músico Chico Chokolate e banda Drone.

por Wesley Silas

Segundo o músico Chico Chokolate, o quebra ossos surgiu com uma ideia do lava prato no Maranhão. “A tradição maranhense a festa foi criada com a intenção de lavar os pratos sujos que sobraram do carnaval e aqui o quebra ossos é juntar tudo que sobrou do carnaval e quebrar, entre aspas, claro. Ou seja, as pessoas que estiverem de ressaca ou estejam com pouca grana mas estão com alegria e querem fechar 2019 porque o ano de 2020 só vai começar na segunda-feira”, disse Chokolate.

Ele informou que o evento irá começar às 17horas e acontecerá na área interna do Veneza Plaza Hotel, sem o fechamento da rua.

“Então é uma festa para unir tudo que sobrou do carnaval e dar o último grito pós carnaval e beber a cerveja que sobrou com o tira-gosto e usar o abadá velho suado. Enfim, jogar toda onda para fora e seguir em frente para trabalhar para poder pagar as contas”, disse Chokolate.