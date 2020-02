Com a presença do governador, pré-carnaval “Toca pra Praça” resgatar a tradição de festa de rua com famílias Avalie esse post Avalie esse post

Resgatar o Carnaval de rua com as famílias. Esse foi o propósito da primeira edição do pré-carnaval Toca pra Praça, aberto oficialmente pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado da primeira dama Fernanda Carlesse, no estacionamento da Praça dos Girassóis neste sábado, 15.

por Redação

O evento é uma iniciativa do Instituto Cidadania Amazônia, com apoio do Governo Estado do Tocantins, por meio da Agência de Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc).

Nessa mesma estrutura na Praça dos Girassóis, será realizado o Carnapraça, que promete movimentar o Carnaval nos dias 21, 22 e 23 como alternativa de entretenimento para os palmense durante a festa de momo.

O pré-Carnaval teve início a tarde, com o matinê para as crianças. A festa prosseguiu a noite para os adultos e reuniu blocos e grupos artísticos de vários segmentos sociais de Palmas. “O Toca pra Praça representa o resgate dos carnavais de família, dos blocos de amigos, com marchinhas que marcaram época. Essa forma de brincar Carnaval é muito mais saudável, porque proporciona um lazer seguro, sem violência, além de movimentar a economia popular e gerar renda”, comentou o Governador afirmando que, pelo sucesso do pré-carnaval, o evento deve se tornar uma tradição na capital.

O espaço conta com decoração típica, vila gastronômica, monitores, espaço para portadores de deficiência com tenda, blocos carnavalescos.

O evento contou com apresentações da Banda da Polícia Militar do Tocantins, o projeto Tambores do Tocantins, Rei Momo, casal de mestre-sala e porta-bandeira e passistas, além das parcerias do Mujica Bar e projeto Boto Fé Nesse Carna.

Também prestigiaram o evento secretários de Estado e outros auxiliares do governo.