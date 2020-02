Com a presença da presidente nacional Renata Abreu e do senador Alvaro Dias Podemos realiza encontro em Palmas Avalie esse post Avalie esse post

Evento do partido liderado por Ronaldo Dimas ocorre nesta quinta-feira, 20, a partir das 14 horas, na Assembleia Legislativa; Presidente nacional Renata Abreu e senador Alvaro Dias estarão no evento

Por Redação

Com foco nas eleições municipais de 2020 e na eleição estadual de 2022, o Podemos, partido presidido prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas no Tocantins, realiza, nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, no auditório da Assembleia Legislativa, o seu 1° Encontro Estadual. O evento, que contará com a presença da presidente nacional da agremiação política deputada federal Renata Abreu (SP) e do senador e ex-candidato a presidente da República Alvaro Dias (PR), vai servir para apresentação dos pré-candidatos do Podemos a prefeito e vice no Estado, além dos dirigentes das comissões provisórias e diretórios municipais.

“Esta é uma arrancada para as eleições municipais deste ano e para o futuro. Estamos pensando nas cidades e miramos a transformação do Tocantins mais adiante. Para isso, o primeiro passo é ter um partido forte eleitoralmente, mas composto de quadros políticos com boas ideias e balizados nas boas práticas administrativas”, resume Ronaldo Dimas.

O partido terá entre 20 a 30 candidatos a prefeitos com chance de vitória, além de postulantes a vice-prefeito e vereadores devem ser apresentados. “Nós não estamos fazendo política pelo simples projeto de poder. Estamos fazendo por entendemos a necessidade de vários municípios, como Palmas e Porto Nacional, por exemplo, mudarem a sua realidade político-administrativa para conquistar resultados positivos para as suas populações”, frisa Ronaldo Dimas.

Lideranças

Para a presidente Renata Abreu, o encontro é uma excelente oportunidade para o partido aprimorar o conhecimento sobre o pleito eleitoral que se aproxima.

“Também um momento excelente para troca de experiências entre os pré-candidatos do nosso partido”, destaca.

Já o senador Álvaro Dias ressalta a importância do encontro para reforçar as principais pautas do Podemos.

“O combate à corrupção, à impunidade e aos privilégios dos poderosos continuam sendo as grandes prioridades nacionais. Por isso, continuaremos insistindo no Fim do Foro Privilegiado e na Prisão em Segunda Instância, dois instrumentos poderosos para que tenhamos uma nova República brasileira”, Alvaro Dias.