Com 211 casos em Palmas e 82 em Gurupi, Tocantins contabiliza 746 novos casos confirmados da Covid-19

o Tocantins registrou nesta terça-feira, 28, 07 novos óbitos provocada pela Covid-19. As vítimas eram residentes em Araguaçu, Conceição do Tocantins, dois de Araguaína, Araguanã, dois de Palmas e um de Taguatinga do Tocantins. Desta forma, hoje o Tocantins acumula 22.851 casos confirmados da doença, destes 14.141 pacientes estão recuperados e 8.353 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 357 óbitos.

por Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta terça-feira, 28 de julho, foram contabilizados 746 novos casos confirmados para Covid-19.

“ESTE QUANTITATIVO SE REFERE A CASOS NOVOS DE VÁRIOS DIAS DE COLETA DE EXAMES, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO UM AUMENTO DE CASOS NAS ÚLTIMAS 24HS”, alertou a Ses sobre os 746 novos casos.

Para receber os pacientes graves a taxa de Ocupação de Leitos de UTI Covid-19 do Hospital Regional de Gurupi continua 80% (10/2), do Hospital Geral de Palmas 75% (15/20) e do Hospital Geral de Araguaína 53% (9/17).

Enquanto a taxa de Ocupação de Leitos clínicos dos hospitais Maternidade Dona Regina e Hospital Regional de Dianópolis chegou a 100%, ao tempo que a ocupação dos leitos do Hospital Regional de Porto Nacional é de 94%, do Hospital Geral de Palmas 90% e do Hospital Regional de Xambioá chegou a 88%. Em Gurupi a ocupação encontra-se em 20% (3/15).

Distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência, TOCANTINS.

Novos óbitos.

1. Homem de 42 anos, residente de ARAGUAÇU, hipertenso e com obesidade, faleceu no dia 27 de julho no Hospital Geral de Palmas.

2. Homem de 57 anos, residente de CONCEIÇÃO DO TOCANTINS, diabético, hipertenso e com obesidade, faleceu no dia 27 de julho no Hospital Geral de Palmas.

3. Homem de 97 anos, residente de ARAGUAÍNA, faleceu no dia 25 de julho no Hospital Dom Orione.

4. Homem de 71 anos, residente de ARAGUAÍNA, faleceu no dia 26 de julho na Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína.

5. Homem de 70 anos, residente de ARAGUANÃ, faleceu no dia 26 de julho no Hospital Regional de Araguaína.

6.Mulher de 78 anos, residente de PALMAS, com doença pulmonar obstrutiva crônica e obesidade, faleceu no dia 27 de julho no Hospital Santa Thereza, em Palmas.

7.Homem de 88 anos, residente de TAGUATINGA DO TOCANTINS, faleceu no dia 22 de julho no Hospital do Oeste em Barreiras (BA).