Com 116 novos casos nas últimas 24hs, aproximadamente 1% dos tocantinenses contraíram COVID-19

O 64º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins, aponta que o Tocantins contabilizou 116 novos casos confirmados da Covid-19 no Lacen (93) e por testes rápidos (23). A pandemia chegou em 59 municípios do Tocantins, entre os 139. Araguaína contabilizou 53 novos casos, Palmas 37 e Gurupi nenhum novo caso.

Os novos casos são de Aragominas (02), Araguaína (53), Araguatins (01), Colinas do Tocantins (02), Tabocão (03), Guaraí (03), Miracema do Tocantins (01), Nova Olinda (06), Palmas (37), Presidente Kennedy (01), Riachinho (02), Santa Fé do Araguaia (01), Wanderlândia (01) e Xambioá (03).

Atualmente, o Tocantins apresenta 1.496 casos no total, destes, 269 pacientes estão recuperados, 1.195 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar.

Óbitos Tocantins

• Paciente do sexo masculino, 54 anos, residente de Araguatins, hipertenso, faleceu no

dia 17 de maio no Hospital Dom Orione, em Araguaína.

Caso confirmado de outro Estado

Foram diagnosticados pelo Lacen 20 casos positivos do novo Coronavírus (Covid-19)

para os estados de Alagoas, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piaui e Sergipe.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23:59h do último dia.