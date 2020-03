Com 09 pré-candidatos, oposição busca consenso em Formoso para evitar ocorrido nas eleições em 2016 Avalie esse post Avalie esse post

Nas eleições de 2016 em Formoso do Araguaia, quatro candidatos disputaram a Prefeitura e o borrifamento da oposição favoreceu a eleição do atual prefeito que venceu com a diferença de 1,59% do segundo colocado. Naquela eleição os três candidatos da oposição obtiveram 71,24% e o prefeito Wagner da Gráfica foi eleito com 28,76%.

por Wesley Silas

Professoras Iracildes e Isabel (MDB), vereador Heno, Israel Kawe (PRB), Dr. Antônio (PSC), Drª Rosania, Ronison Parente (PP), Adriano Luiz Barretos e Júnior Veras (sem partido) estão buscando a união para provocar a polarização da eleição em Formoso do Araguaia. A busca da aliança da oposição de Formoso do Araguaia é uma estratégia para equilibrar o peso da máquina que estão com os motores ligados para tenta eleger Guilherme Siriano, nome escolhido pelo prefeito Wagner da Gráfica como seu sucessor.

Conforme uma liderança política de Formoso atual quadro de pré-candidatos ainda não representa o que poderá acontecer nas convenções partidárias e dos 09 nomes que sinalizam disposição disputar a eleição poderá reduzir para duas ou três candidaturas. “Há muitos balões de ensaio de pessoas buscando criar fatos em busca de fortalecer candidatura para vereador”, disse.

Nome do prefeito

Com envolvimento em vários escândalos, o prefeito Wagner da Gráfica mostra ser bem articulado e forte politicamente em Formoso do Araguaia. O nome escolhido para sucedê-lo é o vereador Guilherme Barros Siriano também envolvido em escândalo no caso dos cheques. Conforme a denúncia, o vereador valeu-se do cheque nº 856983, no valor de R$ 2.000,00 emitido pela Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia, no procedimento de inexigibilidade, para quitar dívida particular contraída perante uma farmácia da cidade.