Com 05 novos Araguaína e 04 em Palmas, Tocantins contabiliza 79 casos de Coronavírus

Dados do 44º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins desta segunda-feira, 27, mostra que o Tocantins contabilizou 79 casos confirmados de Covid-19.

Por Redação

São 05 novos casos em Araguaína e 04 em Palmas, além das novas cidades que agora entraram para a relação: Augustinópolis (01), São Miguel do Tocantins (01) e Tabocão (01), totalizando 12 novos casos.

Atualmente, o Tocantins apresenta 02 óbitos, 17 pacientes estão recuperados, 56 pacientes ainda em isolamento domiciliar e quatro pacientes estão internados: 02 na rede pública e 02 na rede privada.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.