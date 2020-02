Colisão entre ônibus e caminhão deixa mortos na BR-153 próximo a divisa Tocantins-Goiás Avalie esse post Avalie esse post

Três pessoas morreram em um grave acidente entre um caminhão e um ônibus na BR-153, no KM 6, próximo a Porangatu, no norte de Goiás. A batida aconteceu no início da noite deste sábado (1º) e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dezenas de pessoas ficaram feridas.

Por Régis Caio

De acordo com a PRF, entre os mortos, dois estavam no caminhão e o terceiro estava no ônibus. O inspetor Newton de Morais, da PRF, disse que o ônibus saiu de São Luís do Maranhão com destino a Goiânia e estava com 56 passageiros.

“A quantidade de feridos não dá para definir ainda, mas são dezenas. Os feridos estão sendo levados para vários hospitais em torno da região”, disse o inspetor. O acidente aconteceu próximo da divisa do estado com Tocantins.