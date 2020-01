Colinas do TO | BR-153 é interditada após grave acidente de trânsito Avalie esse post Avalie esse post

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Rodovia está interditada

Por Régis Caio

O acidente foi registrado nesta manhã (27) em Colinas do Tocantins, na BR 153, no km 217. “Ocorreu acidente envolvendo caminhão, van e uma caminhonete, com um total de, pelo menos, sete pessoas feridas”, destacou a PRF.

Todos os feridos encaminhadas ao Hospital em Colinas do Tocantins. Ainda segundo a PRF, a pista está interditada desde às 10:30, sem previsão de liberação.