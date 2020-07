Coligação somente com “pré-candidatos verdadeiramente de direita”, defende pré-candidato do Patriotas

Diante ao afunilamento das pré-candidatura a Prefeitura de Gurupi, o Portal Atitude publica a terceira entrevista com os prováveis nomes que irão se enfrentar nas eleições municipais de Gurupi. Desta vez, o bacharel em direito e policial federal aposentado, Farlei Meyer, em ele defende alianças com partidos, desde que não seja de esquerda, do Central ou da “Direitas Light”

por Wesley Silas

Assim como os demais pré-candidatos, o Portal Atitude fez as mesma perguntas ao pré-candidato do Patriotas a prefeito de Gurupi, Farlei Meyer. Além de responder as perguntas Meyer enviou ao Portal Atitude o link do seu Currículo Lattes publicado na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Falei Meyer considerou que impacto da Covid-19 em Gurupi uma demonstração da fragilidade econômica de Gurupi e “amadorismo” na gestão pública municipal.

– A Pandemia tem infelizmente demonstrado o quanto é frágil a economia gurupiense e amadorística as administrações e gestões política que se mostraram nos últimos 30 anos, como disse um jornalista tocantinense “Os políticos falharam miseravelmente com o Tocantins nesses 31 anos”.

“Inércia [do eleitor] em relação a política”

O candidato do Patriotas acredita que as abstenções das eleições deste ano não deverá repetir como aconteceu nas eleições passadas.

– Quando vejo analises de que as abstenções irão aumentar nestas eleições, agora definidas para acontecerem em 15-nov-2020, me permito, discordar pois a população de Gurupi está entendendo que sua inércia em relação a política fará com que a cidade afunde mais ainda.

Velha política

Para ele o grande número de pré-candidatos representa a indignação das pessoas com a velha política desenhadas por “coronéis dos partidos”.

– O número grande de pré-candidatos, tanto na majoritária quanto na proporcional, é salutar e demonstra a indignação quanto a “velha política” de chapas montadas para trabalhar e eleger só os “poucos escolhidos dos coronéis dos partidos”.

Administrações de “achismos”

Na visão de Farlei Mayer, a gestão pública necessita de gestores competentes sem o compadrio de grupos que chegam ao poder por meio do assistencialismo, deixando de lado o desenvolvimento econômico

– As administrações de “achismos” e “parece que é assim…” terá suas consequências nefastas após esta pandemia passar (e vai passar, seja pelo tempo, seja pelas vacinas que estão surgindo) e o povo está entendendo que precisa URGENTEMENTE de administradores competentes e técnicos e não de “compadres” ou “aliados políticos” sem qualquer competência para gerir um município que, por vários anos, tem sido administrado com assistencialismo barato sem se preocupar com a geração de riquezas, empregos e oportunidades sustentáveis.

Economia

Farlei comentou ainda sobre sua proposta para fortalecer a economia da cidade, citando incentivos fiscais, infraestrutura, dentre outras.

– Gurupi precisa de projetos de infraestrutura como o Anel Viário, uma base energética para suportar industrias de porte, incentivos fiscais para pequenos e médios empresários, reforma e revisão tributária, incentivos fiscais para empresas/industrias se instalarem e em especial criação de um 2º setor forte para subsidiar o 1º setor e potencializar o 3º setor.

Em seguida, citou uma passagem bíblica sobre José e Jacó registrada na bíblia a partir do capítulo 37 do livro de Genesis em que José interpreta o sonho de Faraó sobre os 07 anos de vacas gordas e outras 07 magras.

– Sem isso, a cidade sofrerá e, citando o livro sagrado, “virão 7 anos de vacas magras” (que já se iniciaram em 2017). O problema está que, nos ”7 anos das vacas gordas” deveriam ter preparado a cidade para intempéries, que o COVID-19 fez eclodir, como uma “Bolha de pus”: – Administrações sem preocupação com crescimento econômico, mas só assistencialismo eleitoreiro barato.

Ele acredita que a comunidade carente tem sido usado neste momento de pandemia por pré-candidatos que usam a tragédia para se promoverem politicamente.

– A população, carente e necessitada nesta hora de crise, tem recebido “cestas básicas” e demais “agrados” por necessidade, porém repudiado tais atos que tem sido acompanhados de “selfies” de pré-candidatos e de frases como “é do pré-candidato fulano”. Usar a necessidade alimentar e de saúde das pessoas nesta pandemia pra autopromoção me ENOJA ! Quem quer ajudar, o faz sem propaganda, sem publicar nas redes sociais, o faz por fraternidade e não por publicidade.

Sem “Direitas Light” – Coligações apenas com partidos da direita

Com perfil de direta, Mayer como pouco se viu na política gurupienise diz que fará coligações na majoritária com partidos da direita.

– Coligações poderão existir, com partidos e pré-candidatos verdadeiramente de direita (não somente “faz de conta” para tentar angariar os votos da direita). Estamos conversando, mas também já descartando algumas “aproximações” do CENTRÃO, ou como alguns querem emplacas – “Direitas Light” que para mim são o mesmo.