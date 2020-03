Colégio Objetivo de Gurupi usa aplicativo para repassar conteúdo durante suspensão de aulas na unidade escolar Avalie esse post Avalie esse post

O Colégio Objetivo de Gurupi, adotou a recomendação prevista no Decreto N° 6.065 de 13 de março de 2020, em que o Governador do Estado decretou a suspensão de todas as atividades educacionais nas unidades escolares públicas e recomendações às instituições de ensino privado. “As atividades da semana continuarão a ser realizadas, porém na modalidade Ensino a Distância”, informou ao anunciar que as turmas do 6°ano a 3° série Ensino Médio serão recompensadas.

por Wesley Silas

A partir desta segunda-feira, 16, estão suspensas as aulas presenciais do Colégio Objetivo de Gurupi, no período de 16 a 20 de março, bem como a Primeira Reunião com a Escola da Inteligência (marcada para o dia 16/03/2020).

Em nota, o Colégio informou que foi instituído aulas a distância no período de suspensão de aulas

“Visando não prejudicar ao conteúdo bimestral da grade curricular de cada turma, as atividades da semana continuarão a ser realizadas, porém na modalidade Ensino a Distância, nas turmas de 6°ano a 3° série EM”.

Segundo o Colégio, “cada professor enviará (via grupo de WhatsApp) as atividades a serem realizadas na apostila referente à sua matéria *DURANTE O HORÁRIO DE AULA NORMAL, e irão permanecer online para resolver as dúvidas dos alunos”.

Confira a íntegra da nota:

O Colégio Objetivo de Gurupi, sabendo da necessidade de proteger seus alunos, mesmo não tendo nenhum caso do Corona Vírus ainda comprovado em nosso Estado, faz o seguinte comunicado:

✅Considerando que a Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, declarou pandemia relativamente ao COVID-19, conhecido como “novo Corona Vírus”, culminando em ações de contenção a serem tomadas por parte do governo e de autoridades que visem à saúde do cidadão;

✅ Somada também à publicação em Diário Oficial da União, no Estado do Tocantins, do Decreto N° 6.065 de 13 de março de 2020, em que o Governador do Estado decretou a suspensão de todas as atividades educacionais nas unidades escolares da Rede Pública Estadual e Ensino e na UNITINS, e que as instituições de ensino privado procedessem às tratativas quanto à adesão a estas providências;

✅ Com tudo isso, houve a preocupação do Diretor do Colégio Objetivo Gurupi em aderir a essas medidas como forma de garantir e proteger a saúde de sua comunidade escolar. Portanto fica determinado que: Estão suspensas as aulas presenciais do Colégio Objetivo de Gurupi, no período de 16 a 20 de março, bem como a Primeira Reunião com a Escola da Inteligência (marcada para o dia 16/03/2020)

✅Visando não prejudicar ao conteúdo bimestral da grade curricular de cada turma, as atividades da semana continuarão a ser realizadas, porém na modalidade Ensino a Distância, nas turmas de 6°ano a 3° série EM.

✅Cada professor enviará (via grupo de WhatsApp) as atividades a serem realizadas na apostila referente à sua matéria *DURANTE O HORÁRIO DE AULA NORMAL, e irão permanecer online para resolver as dúvidas dos alunos.

⚠Lembramos a todos que essa decisão é apenas por precaução. Não é necessário entrar em pânico! Nosso Governo, juntamente com a Secretaria de Saúde, já está tomando medidas para evitar uma pandemia em nosso Estado.

⚠Também, orientamos aos pais evitarem locais públicos com seus filhos até que esse momento passe e lavarem sempre as mãos muito bem.

At.te

Colégio Objetivo de Gurupi