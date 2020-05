Coca-Cola Bandeirantes doa 12 mil garrafas de Água Mineral Crystal ao HGP

A Coca-Cola Bandeirantes em parceria com a Coca-Cola Brasil está doando 96 mil garrafas de Água Mineral Crystal, para cinco hospitais em Goiás e no Tocantins em combate a pandemia do novo coronavírus COVID-19.

por Redação

Nesta quarta-feira, 27 de maio, às 10h30 será realizada a doação de 12 mil garrafas de Água Mineral Crystal 500ml ao Hospital Geral de Palmas-HGP. Benefícios que ajudarão aos profissionais de saúde que estão atuando em hospitais de para tratamento da covid-19. A água é entregue em embalagens individuais, para atender, com segurança, as equipes médicas nos plantões e emergências. “Junto com a nossa água, vai todo o nosso carinho e gratidão aos profissionais de saúde pelo que estão fazendo pelos brasileiros acometidos pela Covid-19. Estamos nessa juntos”, informou a empresa.

A Coca-Cola Brasil e seus parceiros fabricantes estão distribuindo 1,3 milhão de garrafas de água Crystal para 50 hospitais de campanha e de referência por todo o país.

Entre os meses de abril e maio, empresas do Grupo José Alves, por meio da Coca-Cola Bandeirantes beneficiaram várias instituições filantrópicas com 1.800 cestas básicas e produtos do portfólio como: Coca-Cola, Fanta Laranja e Fanta Guaraná entregues para 12 prefeituras de Goiás que atenderão famílias em situação de vulnerabilidade social. As instituições beneficiadas foram indicadas pelas prefeituras de cada cidade. Foram doados também mais de 120 mil toneladas de Álcool em Gel para várias instituições.