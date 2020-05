Clínicas odontológicas em Gurupi serão fiscalizadas pela Prefeitura e CRO-TO

O Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins (CRO) fechou um acordo com o Comitê Gestor Covid-19 para atuar junto com a Vigilância Sanitária Municipal no acompanhamento e fiscalização do funcionamento das clínicas odontológicas de Gurupi neste período de Pandemia do novo coronavírus.

por Redação

Na reunião com o Comitê Gestor Covid-19, ocorrida na manhã da segunda-feira, 11, o Conselho Regional de Odontologia do Estado do Tocantins firmou parceria com o município para reforçar as medidas de prevenção e combate a Covid-19 em Gurupi, com o objetivo de proteger tanto os profissionais quanto os pacientes, por meio da orientação e cumprimento das recomendações de segurança.

“Em tempos de Pandemia de COVID-19, o CRO-TO, no anseio de proteger tanto a Classe Odontológica quanto à população, teve uma importante iniciativa de realizar uma ação conjunta com a Prefeitura de Gurupi, unificando a Fiscalização desse Regional com a Vigilância Sanitária do município”, afirmou o presidente do CRO-TO, Dr. Rafael Marra.

Recomendações

O Conselho Federal de Odontologia (CFO), desde o início da Pandemia, divulgou recomendações específicas para garantir maior segurança nos procedimentos odontológicos, considerando os cuidados no ambiente clínico, pelo Cirurgião-Dentista, pela equipe auxiliar e pelos pacientes.

O CFO disponibiliza a cartilha “Recomendações para atendimentos odontológicos em tempos de Covid-19”, como forma de intensificar os cuidados dos profissionais de Odontologia em pré-consultas e consultas odontológicas. Para acessá-la, CLIQUE AQUI.

Além da cartilha, existem materiais como o “Manual de boas práticas em biossegurança para Ambientes odontológicos”, (Clique aqui), e o “e-book com 10 dicas de prevenção” no atendimento odontológico (Clique aqui).