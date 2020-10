Cinthia Ribeiro reforça discurso no cumprimento do pagamento dos direitos dos servidores

“Fico imensamente feliz em saber que sou a primeira prefeita a vir até a casa do servidor para escutar as demandas da categoria e, aqui, reforçar o compromisso em fazer o que precisa ser feito com quem constrói a cidade com a gente. Diálogo e garantia dos direitos legais dos servidores virou realidade na minha administração, implementei o que estava atraso e vou manter os pagamentos em dia”, declarou a Prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), em visita à sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Palmas (Sisemp), na noite desta quinta-feira, 08. Candidata à reeleição, Cinthia recebeu da presidente em exercício do Sisemp, Laura dos Anjos, a Carta de Demandas, documento com reivindicações dos trabalhadores.

Durante a apresentação das propostas do seu Plano de Governo, a Prefeita Cinthia reforçou o investimento de R$ 100 milhões com pagamentos de progressões, promoções, titularidades e escolaridades, pendentes desde 2015. “Na minha gestão, servidor público tem voz e vez. A valorização e respeito pautam nossas ações, reflexo disso é que em dois anos e meio desde que assumiu a Prefeita, não tivemos nenhuma greve ou embate. Fizemos o correto enquadramento dos servidores e vamos ainda mais com diálogo e gestão participativa”, declara Cinthia.

Conforme Laura dos Anjos, a Carta de Demandas apresenta demandas voltadas para a qualidade de vida; Planos de Carreira e Estatuto do Servidor; direitos trabalhistas; Previdência; gestão do trabalho; e formação. São três planos de carreiras que precisam ser revisados, como a do Quadro Geral, Saúde e Agentes de Saúde distinções em relação aos demais planos. “A gente observa que a gestão da Prefeita vem ao encontro aos anseios. Vemos com bons olhos e reconhecemos essa preocupação com com o servidor público”.

O diagnóstico da área e propostas estão disponíveis no Plano de Governo, que pode ser acessado no site www.prefeitacinthia45.com.br.

Confira as propostas:

– Remodelar as carreiras e reconhecer os talentos que efetivam as políticas públicas;

– Dar continuidade as concessões dos direitos assegurados em lei e reafirmar a valorização dos servidores por meio de parcerias com instituições de ensino e capacitação;

– Estabelecer uma reforma administrativa com vista ao estabelecimento de melhor uso dos meios institucionais e alcance dos resultados de eficiência na utilização dos recursos públicos;

– Remodelar as diversas carreiras do município de Palmas, em conjunto com os servidores para o estabelecimento de efetivos resultados de desempenho dentro da realidade do município, capturando, premiando e reconhecendo os talentos que efetivam as políticas públicas;

– Instituir canais de efetivação da cidadania por meio de ferramentas tecnológicas que permitam o acompanhamento dos resultados esperados dispostos nas leis orçamentárias;

– Ampliar os processos formativos instituídos pela Escola Municipal de Gestão;

– Proporcionar um governo de dados abertos com estatísticas fiscais e de desempenho da administração municipal;

– Remodelar os serviços voltados para o servidor com maior dinâmica tecnológica e menos burocracia;

– Reafirmar a valorização dos servidores por meio de parcerias com instituições de ensino e capacitação;

– Dinamizar o planejamento orçamentário por meio de ferramentas tecnológicas e simplificação e aperfeiçoamento das regras fiscais com o objetivo de maior alcance dos resultados;

– Restruturação e ampliação do IVM – Instituto 20 de Maio -, que tem potencial para ser uma universidade corporativa;

– Registro e credenciamento do IVM no Conselho Estadual de Educação;

– Especialização Lato Sensu, após credenciamento do Instituto 20 de Maio no Conselho Educacional competente;

– Regulamentação para cobrança de preço público para a venda de inscrições nos cursos de qualificação, formação profissional e de extensão (Especialização Lato Sensu), a fim de ofertar vagas dos cursos da Escola de Governo ao público em geral, principalmente aos demais órgãos da administração públicas;

– Viva Bem Servidor, valorização e desenvolvimento pessoal do servidor público municipal, por meio de um Núcleo de Atendimento ao Servidor Municipal, no âmbito do Instituto 20 de Maio, composto por uma equipe de profissionais multidisciplinares.