Cinco novos casos de Covid-19 são confirmados em Gurupi

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas desta quarta-feira, 24, foram confirmados cinco novos casos de Covid-19.

Por Redação

São três mulheres de 41, 57 e 65 anos. A mulher, de 41 anos, foi diagnosticada por meio do teste rápido realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e afirmou desconhecer a origem da doença. A mulher, de 57 anos, também realizou teste rápido no Centro de Triagem e disse ter viajado recentemente a outro estado. A terceira mulher, de 65 anos, também viajou a outro estado. Um homem, de 48 anos, também foi diagnosticado por meio do teste rápido realizado no Centro de Triagem e disse ter tido contato com caso positivo. O quinto caso é um homem, de 42 anos, que desconhece a origem da transmissão. Todos estão em isolamento domiciliar

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi confirmou a cura de mais seis pessoas, dois homens, de 55 e 56 anos; quatro mulheres, entre 20 e 49 anos.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram realizados 15 testes Swab, enviados ao Laboratório Central do Estado (Lacen), sendo de sete homens, entre 06 e 61 anos; e oito mulheres, entre 16 e 68 anos. Foram realizados 13 testes rápidos, sendo 12 com resultados negativos e 01 positivo.

No Centro de Triagem foram feitos dois testes Swab de dois homens de 32 e 64 anos. Foram realizados também 14 testes rápidos, sendo 12 negativos e 02 positivos.

Em um hospital da rede particular, um homem, de 71 anos, também realizou teste Swab.

Todos que aguardam o resultado dos testes Swab realizados pelo Lacen, estão em isolamento domiciliar.

Gurupi contabiliza 1.803 casos descartados, 46 suspeitos, 182 confirmados, destes 126 pessoas recuperadas, 51 em tratamento e 05 óbitos.

Internações

Continua internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) a mulher de 63 anos, em estado grave da doença. Ela está na UTI-COVID, que são leitos exclusivos para pacientes que testaram positivo para coronavírus.

Também continua internado em um hospital da rede particular o homem, de 47 anos, em estado moderado da doença.

Recomendações

O Comitê Gestor reforça o pedido a população gurupiense que se mantenha ainda mais alerta aos cuidados e as medidas de prevenção como isolamento social, distanciamento social, higiene pessoal e uso de máscaras, entre outros. A prevenção é a melhor forma de combater a transmissão do coronavírus.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas com a Vigilância Epidemiológica por meio dos números: (63) 98424-4156 ou 3315-0088; pelo e-mail: [email protected]; além das redes sociais e contatos institucionais que podem ser encontrados no site da Prefeitura de Gurupi.