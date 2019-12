Cidades do Tocantins receberam obras de melhorias na rede elétrica em 2019 Avalie esse post Avalie esse post

Ao longo de 2019 a Energisa investiu mais de R$ 46 milhões em obras e equipamentos nas linhas de distribuição de energia, beneficiando o estado inteiro. Do total de obras executadas, mais de 1,4 mil foram realizadas com o desligamento pontual da rede, o que corresponde a cerca 90%, já com a rede ligada, sem interrupção, 10%. Os resultados destas execuções compreendem mais de 90 mil podas de árvores, diminuindo o risco de interrupção no fornecimento; mais de oito mil quilômetros de limpeza de faixa na zona rural e reparo preventivo em mais de 21 mil estruturas de rede elétrica. E para o próximo ano as ações continuam. 40 municípios serão beneficiados até o dia 10/1.

Da Redação

Esses serviços são fundamentais para garantir o fornecimento de energia com qualidade e segurança. “Estamos constantemente investindo em modernização das nossas redes e equipamentos para garantir, sempre, o melhor serviço ao nosso cliente. Essas ações são fundamentais para estarmos preparados principalmente nesse período de fortes chuvas no estado”, afirma o coordenador de Construção e Manutenção da Energisa, Bruno Queiroz.

A distribuidora ainda reformou a rede que atende aos munícipios próximos a região do Jalapão, entre Ponte Alta do Tocantins e Mateiros. Instalou 14 equipamentos para melhoria dos níveis de tensão e 97 religadores automáticos no sistema de distribuição, que permitem a recomposição do fornecimento de energia no menor tempo possível. Ainda realizou o remanejamento de mais de 200 transformadores com o limite de capacidade de carregamento, garantindo maior robustez ao sistema.

O desligamento pontual da rede é fundamental para garantir a segurança do cliente e do colaborador que executa. E, são realizados quando não é possível, por questões técnicas e de segurança. “Os desligamentos acontecem em locais pontuais (ruas, bairros e zonas rurais) e não atingem a cidade toda. Para as obras realizada com a rede de energia ligada, a empresa segue um procedimento rigoroso, por equipes de Linha Viva especializadas neste trabalho”, destaca Bruno.

Desligamentos programados

Para a realização destas obras, a Energisa desliga pontualmente algumas áreas. Por isso, fique ligado nos locais em que ocorrerão os desligamentos:

1. Chapada de Areia

Data: 7/12

Locais: Bairro Centro – Avenida: Vila Nova, Elza Leal, Tocantins; Rua: 26 de Setembro, Augustinópolis, 2, Alto Bonito, Tocantins, 15 de Novembro, Do Mercado Municipal de Axixá; Praça: Do Mercado. Povoado: Lagoa São Salvador. Bairro Santa Helena – Rua: Alto Bonito; Avenida: Vila Nova. Bairro Novo Axixá – Rua: Tocantins, 2, 1, 15 de Novembro, 26 de Setembro. Bairro Santa Rita – Rua: 1.

Horário: 12h45 às 18h45

2. Gurupi

Data: 4/1

Locais: Bairro Setor União – Rua: 20. Bairro Centro – Avenida: Maranhão, Piauí; Rua: Deputado José de Assis, Manoel Rocha.

Horário: 12h45 às 18h15

Data: 6/1

Locais: Bairro Vila Pedroso – Avenida: Dueré.

Horário: 6h30 às 12h30

Data: 7/1

Locais: Bairro Iris – Rua: D, J, H. Bairro Jardim Guanabara – Rua: 03, 10, 1, G. Bairro Jardim São Lucas – Rua: B. Bairro Vila Malvinas – Rua: L, C, M, D, I, J, H, N, G, E, F, Q, B, R; Avenida: B. Bairro Parque Residencial Nova Fronteira – Rua: D; Avenida: B.

Horário: 12h30 às 18h30

Data: 10/1

Locais: Bairro Parque Residencial Cajueiro – Rua: Zulmira Lustosa Cabral, Benedito Alves Guidas. Bairro Centro – Rua: Pedro Alvares Cabral, 14 de Novembro, Natal, 14-A, Figueiredo de Aguiar, Delfino Aguiar, 14 A; Avenida: Pará. Bairro Setor Cajueiro – Rua: Benedito A. Guidas, Zulmira Lustosa Cabral, Jonas Alves Lustosa, 14 A, Luiz Alves Lustosa, Natal, Zulmira Cabral, Etelvino Lustosa, Delfino Aguiar. Bairro Boa Esperança – Rua: 13, Natal.

Horário: 12h30 às 16h30

3. Palmeirópolis

Data: 8/1

Locais: Bairro Centro – Rua: 8, Pastor José da Silva Negrão, 9, 7; Avenida: 12 de Março, JK, Maranhão, A, Das Palmeiras, B.

Horário: 12h30 às 18h30

4. Guaraí

Data: 28/12

Locais: Bairro Setor Aeroporto II – Rua: 11, Dom Pedro I, Da Consolação, Antônio Miranda Inho, Sobral, Triângulo, Bahia, Antônio Miranda Filho, Pedro Ludovico, José de Alencar; Avenida: JK. Bairro Vanderlino – Rua: Dom Pedro I; Avenida: Triângulo, JK, Tocantins. Bairro Setor Sul – Avenida: Paraíba. Bairro Águas Claras – Avenida: Fortaleza. Bairro Planalto – Rua: 11, Crates, Sobral, Planalto. Bairro Centro – Rua: 11 B, 11, Tocantins, Fortaleza. Bairro Universitário. Bairro Aeroporto – Avenida: Antônio Miranda Filho, Fortaleza, Pedro Ludovico Teixeira, Tocantins; Rua: 11 B, Bahia, José Alencar, Dom Pedro I, Sobral / Bairro Vilela – Avenida: Tocantins.

Horário: 7h30 às 12h30

Data: 30/12

Locais: Fazenda: São Raimundo.

Horário: 8h00 às 12h30

5. Dianópolis

Data: 30/12

Locais: Bairro Setor Nova Cidade – Rua: 15, 13, 11, 02, 17, José Pitágoras Rodrigues de Melo, 09, 06, 07, 11, Perimetral.

Horário: 6h30 às 12h30

Data: 6/1

Locais: Bairro Centro – Rua: Afonso Rodrigues, Josino de A. Valente, Pedroso Rodrigues. Praça: Da Liberdade; Avenida: Herculano Costa Rodrigues. Bairro Setor Bela Vista – Rua: 1C, Pedroso Rodrigues, Taipares, Tapajós, 1A, 8A, Afonso Rodrigues Santana, Manoel de Almeida, Xingu, Aimorés, Tamoios, Honório José Cardoso, Tabajara, 08, Quartzo, Josino de A. Valente, Dos Xavantes, Emboabas, Xerém, Joaquim Cardoso Quirino. Praça: Da Liberdade, Salvador de Abreu Valente; Avenida: Herculano Costa Rodrigues. Bairro Setor Nova Cidade – Rua: Granada, 08, Nova Cidade, Turmalina, Quartzo, Pedroso Rodrigues; Travessa: Granito; Avenida: Herculano Costa Rodrigues. Bairro Jardim Primavera – Rua: C.

Horário: 6h30 às 12h30

Data: 7/1

Locais: Bairro Setor Bela Vista – Rua: José Amâncio de Sousa, Tupinambás, Tupiniquins, Xingu, Guarani. Bairro Centro – Rua: São José. Povoado: Boa Sorte. Fazenda: Boa Sorte, São Pedro, Espírito, Virginia, Boa Nova.

Horário: 12h30 às 18h30

Data: 9/1

Locais: Povoado: P.A Manoel Alves.

Horário: 120h30 às 18h30

Data: 10/1

Locais: Bairro Centro – Avenida: Wolney Filho, Goiás. Bairro Setor Novo Horizonte – Avenida: Wolney Filho, Goiás; Rua: Capataz Nazário, Messias C. Rocha, João Batista Leal, Progresso, Bahia.

Horário: 12h30 às 17h30

6. Buriti do Tocantins

Data: 28/12

Locais: Assentamento: P.A Centro dos Ferreiras. Bairro Centro – Rua: José Bonifácio, Santo Antônio, Bela Vista. Iluminação Pública Centro dos Ferreiras.

Horário: 8h15 às 12h45

7. Darcinópolis

Data: 28/12

Locais: Chácara: Bela Vista.

Horário: 8h00 às 12h30

8. Wanderlândia

Data: 28/12

Locais: Bairro Centro – Avenida: Principal; Praça: Alfredo Nasser; Vila: Cearense; Rodovia: BR 153. Fazenda: Bom Jesus, São Francisco, Curralinho, Lourdes, São Pedro, Nove Irmãos, Serrinha, Agropecuária Teixeira, São José, Matinha, Água Limpa, São Manoel, Mourão, Canto de Barro, Dois Corações, Pé de Cedro, Amor de Mãe, Vila Cearense, Fortaleza do Brejão, Olho D’água, Santa Maria, São Miguel, Reinaldo Paixão, Mamédio, Bela Vista, Santa Rosa, Melodia, Bacuri, J. Caracol, Brejão. Chácara: Olho D’água, Grotão, Curralinho, Bela Vista, Santo Antônio, Teixeira, Estrela Du Norte, Nossa Senhora Aparecida, São Curralinho, Caracol, São José, São Francisco, Santa Maria. Sítio: Caracol.

Horário: 8h00 às 12h30

9. Lajeado

Data: 28/12

Locais: Rural: Rancho Serra Bela.

Horário: 8h15 às 13h45

Data: 9/1

Locais: Fazenda: Mirindiba.

Horário: 8h15 às 13h45

10. Goiatins

Data: 28/12

Locais: Fazenda: Vão do Gado.

Horário: 7h30 às 12h30

11. Bernardo Sayão

Data: 28/12

Locais: Bairro Centro – Avenida: 10, 3, 8, 12, 14, Antônio Alves, 5; Rua: 12, 10, 3, 13, Joaquim de Melo, 5, Antônio Pescone, 03, Tancredo Neves, Principal Varoeira.

Horário: 7h45 às 13h15

12. Recursolândia

Data: 28/12

Locais: Bairro Serrinha – Rua: Siqueira Campos, Frei Gil, Tancredo Neves, Primavera, das Chácaras, 21 de Abril, Eduardo Magalhães, 13 de Maio, José Bonifácio, Da Olaria, Fortaleza. Bairro Carneiro – Rua: Isaurina Ribeiro Feitosa. Bairro Centro – Rua: Tancredo Neves, Luiz Eduardo Magalhães, Izolina Feitosa, Viela dos Estudantes, 5, Buriti, Das Chácaras, Isaurina Ribeiro Feitosa, Ceará, Leide Daiana, Primavera, Frei Gil, 13 de Maio, 21 de Abril, Isaurina Ribeiro Feitosa, Tocantins; Avenida: Brasília.

Horário: 12h30 às 18h00

13. Pedro Afonso

Data: 28/12

Locais: Bairro Centro – Avenida: Numeriano Bezerra de Castro, Joao Damasceno de Sá. Bairro Setor Aeroporto – Avenida: H, A, C, F; Rua: 11, 14, 12, 16, 15, 17 St Aeroporto, 13 St Aeroporto, Sebastiao Deusdara Leal / Bairro St Bela Vista – Rua: 01 / Bairro Bela Vista Ii – Rua: 18 / Bairro Zacarias Campelo – Avenida: Mestre Bento / Bairro Ana Raquel Soares Milhomem – Rua: 18, Numeriano Bezerra, 16 / Bairro St Aeroporto – Avenida: Mestre Bento, H, Joao Damasceno De Sa, S, C, Numeriano Bezerra De Castro; Rua: 15, 13 A, Numeriano B Castro, 16, 12, 18, 12 St Aeroporto, Damaceno De Sa, Luiz Paulino Borges, 11, 14 St Aeroporto, 17 St Aeroporto.

Horário: 12h155 às 17h45

Data: 29/12

Locais: Chácara: São Domingos. Bairro Setor Aeroporto – Rua: 9, Odontino Alves Pinto, Numeriano Bezerra Castro, Eudete Luzivan, 10, 9A, 08, Dionísio Lustosa Nogueira; Avenida: Mestre Bento, João Damasceno de Sá, S. Bairro Centro – Setor Aeroporto: Rua: 10, 11, 9; Avenida: F, Numeriano Bezerra de Castro, C, João Damasceno de Sá, E, A. Bairro Antônio Joaquim Pires Martins – Rua: 10.

Horário: 12h45 às 17h15

14. Couto Magalhães

Data: 30/12

Locais: Bairro Brasil – Rua: 4. Bairro Centro – Rua: 28, 05, 5, 29, 3, 30, 4, Santa Maria, Largo JK, 02, Rui Barbosa, 04, 03. Chácara: Nossa Senhora Aparecida; Avenida: Araguaia, JK. Bairro Santa Maria – Avenida: Marginal Caiapós; Rua: 04, 28.

Horário: 12h45 às 17h45

Data: 30/12

Locais: Fazenda: Recanto dos Amigos. Bairro Buriti – Rua: 01. Bairro Centro – Rua: B, 03, 33, 05, 02, 4, 3, 5, Largos Santos Dumont, 2 de Maio, 31, 2; Avenida: Araguaia, Marginal Caiapós / Bairro Morada do Sol – Rua: 03, 05, 34, 04, Largos Santos Dumont. Bairro Santa Maria – Rua: 02.

Horário: 7h45 às 12h15

15. Sítio Novo do Tocantins

Data: 30/12

Locais: Bairro Centro – Rua: São Raimundo, São José, Nova.

Horário: 8h15 às 12h45

Data: 7/1

Locais: Bairro Centro – Avenida: Juverlândia.

Horário: 12h45 às 18h15

16. Aragominas

Data: 30/12

Locais: Fazenda: Landrina, Santa Luzia, Boa Esperança, São Gonçalo, Colosso, Mil Emoções, São José, Pai e Filho, Três Irmãos, Dois Irmãos, São Bento. Assentamento: P.A Mogno, P.A Reunidas. Chácara: Aruana, Turmalina, Paraíso, Vale das Castanhas, Nova Esperança, Maria Rosa, Volta Grande, Barra do Magueno, Bonfim do Coqueiro, São João, Tô Rino, Vista Alegre, Lote 326, Lima, Santo Antônio, Rodrigues, Sítio da Alegria, Cristo Rei, Barbosa, Nosso Recanto.

Horário: 8h às 12h30

17. Araguaína

Data: 3/1

Locais: Bairro Oeste – Avenida: Bernardo Sayão; Rua: Tomaz Batista. Bairro Vila Nova – Avenida: Bernardo Sayão. Bairro JK – Rua: 24 de Outubro, São Salvador, Tomaz Batista, JK, Minas Gerais; Avenida: Bernardo Sayão.

Horário: 7h45 às 10h45

Data: 3/1

Locais: Bairro Centro – Rua: Juscelino Kubistchek, Tocantins, Bela Vista, Pau Brasil, Bernardo Sayão, Independência, Voluntário da Pátria, Da Igreja, Joaquim Caboclo; Avenida: Bernardo Sayão. Povoado: Pontes. Fazenda: Olho D’água, Santa Bárbara, São Francisco, Gurgueia, Jatobá, Baviela, Jr, Petrolina, Barbosa. Chácara: Água Azul, Paraíso, São João.

Horário: 7h45 às 13h15

Data: 4/1

Locais: Bairro Lago Azul IV – Rua: Senegal, Zâmbia, Quênia, Atenas, África do Sul / Bairro Cidade Nova – Rua: Quênia.

Horário: 7h45 às 11h15

Data: 4/1

Locais: Bairro Coimbra – Avenida: Filadélfia / Bairro Residencial Camargo – Rua: Zico Magal, Raimundo Alves de Lira, Raimundo Alves, Virginia Ribeiro de Camargo, Ricardo Augusto Braz, José de Brito Soares, Pamerodes, Das Flores, Sonhos, Hortelã, Cláudio Lopes de Almeida, Glória Moraes, Brusque, Luzia da Cruz Machado, Manoel Rodrigues Soares, Vera Lúcia Pagani Cardoso, Messias Medeiros de Carvalho, Flores, Sebastiana Fernandes, Cabral, Raimundo de Carneiro. Bairro Itaipu – Rua: Brusque, FM Couto; Avenida: Cabral. Bairro Vila Ribeiro – Rua: Dos Limoeiros V. Ribeiro.

Horário: 12h45 às 17h45

Data: 4/1

Locais: Bairro Neblina – Rua: Aquiles de Pina, Vitória da Conquista, 13 de Fevereiro. Bairro Jardim Califórnia – Avenida: Uberaba. Bairro Centro – Rua: Aquiles de Pina, 13 de Junho, 01. Bairro Rodoviário – Rua: Café Filho, 01, Aquiles de Pina, 03 de Julho, 13 de Junho; Avenida: Santos Dumont.

Horário: 14h15 às 17h15

18. Porto Nacional

Data: 3/1

Locais: Bairro São Francisco – Avenida: T-02. Bairro Operária – Rua: 9, 07, 6, 3, 4, G8, 1, 02, 8, 10, 2, 5, 11, 8, 09, 10, 11, 7; Avenida: Santo Expedito, Perimetral Norte, Santa Edwiges, Santo Expedito. Quadra: 19, 2. Bairro Novo Planalto – Avenida: Gran Ville. Bairro Granville – Quadra: 09; Rua: G-08; Avenida: Perimetral. Bairro Nacional – Rua: 11.

Horário: 8h15 às 13h45

19. Paraíso do Tocantins

Data: 3/1

Locais: Fazenda: São José, São Cristóvão.

Horário: 7h30 às 12h30

Data: 8/1

Locais: Fazenda: Santa Mônica, Camilo.

Horário: 8h00 às 13h30

20. Natividade

Data: 3/1

Locais: Rua: Tocantínia. Bairro Centro – Rua: Palmeirópolis. Bairro Setor Ulisses Guimarães – Rua: Alvorada. Bairro Setor Sul – Rua: Pindorama, Miranorte, Alvorada, Monte Do Carmo; Avenida: JK.

Horário: 13h45 às 17h15

21. Pugmil

Data: 3/1

Locais: Fazenda: Bela Vista, Agromendes, Fortaleza, El Shaday, Nova Vida, Santo Amaro, Canoinha, Santa Helena, Bom Jesus, Belo Horizonte, Estrela do Sul, Sítio Novo, Matinha, Nova Aliança, Bacaba, Catingueiro, Pouso Alto, Canto Grande, Morro do Mato, Sossego-Retiro, São João da Boa Vista, Água Azul, Estrela Guia, Santa Bárbara, Serrinha, Sossego, Dois Irmãos, Santa Izabel, Sítio Boa Esperança, Santa Marta, São Pedro, Planalto, Ouro Verde, Novo Horizonte, Nova Esperança, Bom Sossego, Olho D’água, Boa Esperança, Jatobá. Chácara: Cabiceirinha, Bom Jesus, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Boa Vista, Boa Sorte, Canto Esquerdo, Sítio Santa Fé, Pouso Alegre, Duas Irmãs, Império, São Vitor. Sítio: Boa Esperança.

Horário: 7h30 às 12h30

22. Nova Rosalândia

Data: 3/11

Locais: Rodovia: BR153. Fazenda: Vitória, Santa Tereza, Barero, Santa Rosa, Ouro Verde, Santo Antônio, Universo, Bezerra, Santa Marta, Asa Norte, Maravilha, Novo Sítio, São Bento. Chácara: Santa Rosa.

Horário: 7h30 às 12h30

23. Colinas do Tocantins

Data: 4/1

Locais: Fazenda: : Minas Gerais, Açailândia, Divino Pai Eterno, Mourão – Sede, Vida Nova, Canadá – Retiro Coco de Ouro, Luzilândia, Santa Terezinha, Vale Verde, Vale do Sol, Santa Helena, Rancho da Saudade, São Sebastião, Santa Tereza, Santo Antônio, São José, Cipó, Gabriela, São Carlos, Providência, Cunhas, Fronteira, Gabriela II, Dona Nina da Providência, Nossa Senhora da Guia, Joana d’Arc, Santa Bárbara, Goiânia, Colorado, Maria de Fátima, Bonanza, Santa Margarida, MJL Gato Preto, Dona Rosa, Rosana, Grotão – Retiro 08, Retiro Boa Esperança – Grotão, Jurema, Mata Azul, Santa Mônica, São Benedito, Neblina, Baixa Fria, Espora de Ouro, São João Providência, Dois Irmãos, Retiro Gato Preto, Grotão, Pedra Grande – Sede, Morada do Sol, Ipanema, Canadá – Pontal da Cunhas, Santa Monica – CS do Vaqueiro. Chácara: Vale do Sol, São Joao, Santa Luzia, Canivete.

Horário: 8h15 às 12h45

Data: 5/1

Locais: Fazenda: Guapui.

Horário: 8h00 às 13h00

Data: 7/1

Locais: Bairro Santa Rosa – Rua: Dona Josina.

Horário: 8h15 às 13h45

24. Itaporã do Tocantins

Data: 4/1

Locais: Fazenda: Santa Maria II, Santa Maria I, Ibiá, Santa Maria, Santa Maria III, São José. Povoado: P.A Nova Esperança, P.A Mata Azul I.

Horário: 8h15 às 12h45

25. Bernardo Sayão

Data: 4/1

Locais: Fazenda: Estrela Dalva, Rodrigues, São Bento, Nataly, Buriti Alegre, São João, Nossa Senhora da Guia, Princesinha, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Águas Claras, Alagoas, Capricho, Saudade, Boa Vista, Oliveira, Sucuri, Palmito, Água Limpa, Cria Bem, Água Doce, Bom Jesus, Dona Luiza, Dois Irmãos, Santa Helena, Tricunha, Córrego do Ouro, Palmeiras, Três Barras. Chácara: Deus Proverá, Nova Esperança, São João, Deus é Guia, Beija Flor, Tatiane.

Horário: 8h15 às 12h45

26. Bandeirantes do Tocantins

Data: 4/1

Locais: Fazenda: Cambuci, Canaã, Buriti, Senhor é Meu Pastor, Buriti II, Santo Antônio, São José, Poço Verde, Nossa Senhora da Guia, Ipanema, Canivete. Chácara: Santa Luzia.

Horário: 8h15 às 12h45

27. Araguatins

Data: 4/1

Locais: Bairro Centro – Rua: Quintino Bocaiuva, Alvares de Azevedo, Siqueira Campos, Sete de Setembro, Centro.

Horário: 8h15 às 12h45

Data: 7/1

Locais: Bairro Setor Aeroporto – Avenida: Transamazônica. Rodovia: Transamazônica. Povoado: P.A Transaraguaia.

Horário: 8h15 às 12h45

28. Palmas

Data: 4/1

Locais: Quadra 504 Norte – Alameda: 13, 1, 17, 4, 2, 11, 12, 17ª, Apm 04. Bairro Aureny III – Rua: 18. ACSO – Ne 61, 61 A.

Horário: 8h15 às 13h45

Data: 6/1

Locais: Quadra 509 Sul – Alameda: 08, 05, 04, 07, 16, 03, 02. Bairro Plano Diretor Sul – Avenida: Teotônio Segurado.

Horário: 8h15 às 13h45

Data: 7/1

Locais: Loteamento Santa Fé II – Rua: Eixo Benta Galvão. Chácara: Gleba I, Santa Fé, 111, Recanto da Serra, São Pedro, Boa Sorte, Nova Esperança, Nossa Senhora das Graças, Galvão, São João, Santa Rosa, Santa Rita, Especial 20, Palmeira, Dois Irmãos, 17, Bom Sossego, Santa Fé, São Luís, Coração de Maria, Recanto da Serra, Santa Catarina, Rancho Carabina, Bom Sucesso, Fênix, Encontro Raro, Gimenez, Santo Antônio, Boa Sorte, Thamamita, F100, Morena Bonita, N6, Pedra Azul, Água Fria, São Bento, 31, Duas Barras. Fazenda: Dois Irmãos, Nova Esperança, Boa Esperança, Engenho Velho II, Engenho Velho, Cipó, Santa Bárbara, Planaltina, Pedacinho do Céu.

Horário: 8h15 às 13h45

Data: 8/1

Locais: Quadra 504 Norte – Alameda: 17, 04, 02, 11, 13, 01, 12, 17 A, Apm 04, ACSO NE 61 e 61A. Bairro Aureny III – Rua: 18.

Horário: 8h15 às 13h45

Data: 10/1

Locais: Loteamento: Santa Fé.

Horário: 8h15 às 13h45

29. Augustinópolis

Data: 4/1

Locais: Bairro Setor Três Poderes – Rua: Anicuns. Bairro Centro – Avenida: Tocantins, Central, Dom Pedro I; Rua: São Sebastião, Tocantins, Dom Pedro I, 3, Anicuns.

Horário: 12h45 às 18h15

Data: 10/1

Locais: Bairro Boa Vista – Rua: Presidente Dutra, Presidente Kennedy, 13 de Maio, Santarém, Planalto; Avenida: Araguaia. Bairro Boa Sorte – Avenida: Brasilândia; Rua: Presidente Kennedy. Chácara: Dois Irmãos. Bairro Centro – Avenida: Presidente Kennedy, Araguaia; Rua: Santarém, Presidente Dutra, Presidente Kennedy, 13 de Maio; Bairro: Boa Vista.

Horário: 8h15 às 13h45

30. São Miguel do Tocantins

Data: 5/1

Locais: Bairro Centro – Rua: Duque de Caxias, Osvaldo Cruz, José Bonifácio, São Francisco; Avenida: Siqueira Campos, Santos Dumont.

Horário: 8h15 às 12h45

Data: 8/1

Locais: Fazenda: São José, Da Paz, Bom Futuro, Santa Cruz, Santa Clara. Assentamento: P.A Boca da Barra. Chácara: Bom Jesus, Três Irmãos, Barro Novo, São João, Silva, Canto Açaí, Praia Alta. Quinta: Dos Ipês; Recanto: Do Guerreiro.

Horário: 8h15 às 12h45

31. Miracema do Tocantins

Data: 7/1

Locais: Assentamento: União. Fazenda: Moita de Coco, São Sebastião, São Bento, Cercadinho, Raiz de Pau, Mirindiba, Nova Olinda, Pedra Branca, Gameleira, São Paulo, Galileia, Duas Lagoas, Farroupilha, Boa Esperança, Bela Vista, Nossa Senhora Aparecida, Conquista, Singapura, Bom Jesus, Novo Sítio, Aliança.

Horário: 8h00 às 13h30

Data: 8/1

Locais: Fazenda: Morada do Sol, Vitória.

Horário: 8h00 às 13h30

32. Taguatinga

Data: 7/1

Locais: Bairro Setor Norte – Rua: Vereador Joaquim Teles. Bairro Waldemar Carlos de Franca – Rua: João Batista de Almeida, Francisco Xavier de Barros, Fortunato do Carmo Lima, Fortunato Carlos Lima, 21, 19, 10, Francisco Xavier Barros. Rua: Rio Branco. Bairro Vila Santa Maria – Rua: Francisco Xavier Barros, Vereador Joaquim Teles, Waldemar C. Franca, João Batista de Almeida, Miguel Moreira Santos. Bairro Valdemar Carlos de Franca – Rua: Fortunato Carlos Lima, 17, Francisco Xavier de Barros, 21. Bairro Setor Leste – Rua: 23, Fortunato Carlos Lima. Bairro Bela Vista – Rua: Francisco Xavier Barros, Joaquim Teles Fernandes, Fortunato do Carmo Lima, 23, 09, Manoel da Silva Guedes, Fortunato Carlos Lima, 21. Residencial: Waldemar Carlos de Franca. Bairro Centro – Rua: Fortunato Carlos Lima; Praça: Da Matriz.

Horário: 6h30 às 12h30

33. Barrolândia

Data: 7/1

Locais: Fazenda: Santa Luzia, Macaúba, Santa Tereza, São Francisco, Santa Maria, Esmeralda. Assentamento: P.A União.

Horário: 8h00 às 13h30

Data: 8/1

Locais: Fazenda: Boa Sorte, Santa Cristina, Santa Mônica, Cachoeirinha, Estância Alto da Serra, Bom Sossego, Seringal. Rodovia: BR 153 km 443 e 444.

Horário: 8h00 às 13h30

34. Nazaré

Data: 7/1

Locais: Bairro Centro – Rua: Principal do Tucuns. Povoado: Isaias, Santa Helena, Tucuns. Chácara: Piranha, Buriti, Pimental, Santa Maria, São José, Sertãozinho. Fazenda: Bom Jesus, Pimentão. Sítio: Do Ipê Roxo.

Horário: 8h00 às 13h30

35. Luzinópolis

Data: 7/1

Locais: Fazenda: Thaís. Chácara: Povoado Broco.

Horário: 8h15 às 12h40

36. Tocantinópolis

Data: 7/1

Locais: Bairro Matilde – Rua: Uruguai, Colômbia, Argentina, Venezuela, Chile, Peru; Praça: Brasil. Bairro Centro – Avenida: Brasil; Rua: Chile, Uruguai, Colômbia, Equador, Peru, H, Bolívia, Nova, Estrela, Nossa Senhora dos Navegantes. Bairro Antônio Pereira – Rua: Chile.

Horário: 7h45 às 12h15

37. Maurilândia do Tocantins

Data: 9/1

Locais: Bairro Ribeiro – Rua: São Pedro, João Batalha, Paulino Bezerra. Bairro João Morais – Rua: Matrinchã, Cruzeiro do Sul, Goiás, Novo Horizonte. Bairro Centro – Rua: João Batalha, Estrela Dalva, Rosa Silva, Novo Horizonte, Cruzeiro do Sul, Goiás, Matrinchã, José Alves Santos, 10 de Fevereiro, São Pedro, Antônio Belizário. Avenida: Sertaneja; Praça: Das Mangueiras. Fazenda: Boa Esperança.

Horário: 8h15 às 13h45

38. Jaú do Tocantins

Data: 10/1

Locais: Rodovia: TO 498. Bairro Centro – Avenida: Araguaia; Rua: 01.

Horário: 12h30 às 17h30

39. Porto Alegre do Tocantins

Data: 10/1

Locais: Bairro Centro – Rua: Raimunda Cardoso.

Horário: 12h30 às 17h30

40. Almas

Data: 10/1

Locais: Bairro Setor Monjolo – Rua: 15 de Novembro.

Horário: 12h30 às 17h30