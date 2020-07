Cidadania vem com grupo forte de pré-candidatos a vereadores em Gurupi

O Cidadania está focado visando as eleições em Gurupi. O partido conta com 35 pré-candidatos a vereadores e espera buscar três cadeiras no legislativo gurupiense.

Por Régis Caio

Segundo o presidente do Cidadania em Gurupi, o grupo está se mobilizando desde o ano passado e é um dos poucos que conseguiram superam a meta de pré candidatos a vereadores.

“Temos atualmente 35 pré-candidatos a vereadores que estão aptos, desses, 23 estarão concorrendo uma vaga na Câmara de Gurupi”, disse o Presidente Douglas Ribeiro.

O partido informou que durante a convenção partidária estará entrando em consenso entre o grupo para decidir quem serão os 23 nomes. O Cidadania espera fazer três vereadores no legislativo gurupiense.

“O partido se destaca por ter representantes de vários segmentos de Gurupi. Temos pré-candidatos da área empresarial, da classe artística, servidores públicos, educação, líderes comunitários e do esporte”, disse um dos coordenadores de campanha do Cidadania, Salomão Pacheco.

O diretoria do Cidadania informou ainda que nas eleições deste ano estará acompanhando e apoiando a base do prefeito Laurez Moreira, que terá Gutierres Torquato (PSB) como pré-candidato a prefeito.