Cidadania articula apoio ao grupo do prefeito Laurez em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O partido Cidadania, antigo PPS e que é presidido no Tocantins pelo deputado estadual Eduardo do Dertins, já está se mobilizando para as eleições municipais. Em Gurupi, o partido estuda e sinaliza apoiar o grupo do prefeito Laurez Moreira (PSDB).

Por Régis Caio

Uma fonte contou ao Portal Atitude que o deputado Eduardo do Dertins esteve na última segunda-feira (24) reunido com o prefeito Laurez em Gurupi. O assunto, segundo esta fonte, foi eleições municipais.

“Está quase tudo decidido e encaminhado para o Cidadania apoiar o candidato do grupo do prefeito em Gurupi”, relatou esta fonte.

Dertins esteve participando do carnaval em Gurupi na segunda e foi visto com frequência conversando e posando pra fotos ao lado do prefeito Laurez e do secretário municipal de saúde, Gutierres Torquato, cotado como o pré-candidato de Moreira à prefeitura.

Outa informação obtida pelo Portal Atitude é que o partido vai realizar um movimento de filiação e escolha da nova comissão provisória no município.