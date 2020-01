CDL promove sorteio da campanha Natal Premiado, confira os ganhadores Avalie esse post Avalie esse post

Em meio a 800 mil cupons distribuídos por 164 empresas, 10 pessoas ganharam telefones celulares, 05 levaram TV´s Smart Leds, cinco foram contemplados com motos e o morador do Jardim Medeiros, Anderson Fernandes Ribeiro, iniciou o ano com um veículo Fiat Mobi Easy na garagem. Confira a relação dos vencedores.

por Wesley Silas

Os sorteios aconteceram na esquina da Rua 20A com Avenida Maranhão, próximo ao Parque Mutuca. Conforme o regulamento, Campanha Natal Premiado CDL 2019 iniciou no dia 25 de novembro de 2019 e concluiu no dia 02 de janeiro 2019.

Para o presidente da CDL, ao todo, 164 empresas participaram na campanha e distribuíram entre seus clientes 800 mil cupons.

“A campanha ocorreu dentro da normalidade e no sorteio teve dois cupons que foram recursados devido a preenchimento incorreto e por isso foi rejeitado pelo fiscal do Procon e foi um sorteio muito transparente e graças a Deus foi tudo normal”, disse Jovino Moura. Ele informou ainda que entre os ganhadores estavam moradores de Gurupi, Cariri e Aliança do Tocantins.

“A premiação foi de R$ 90 mil e em 2020 vamos fazer uma campanha superior e esperamos que na próxima edição a prefeitura ajude e também o Governo do Estado, mas graças a Deus a campanha se pagou porque trabalhamos com os pés no chão”, festejou Jovino.

Confira AQUI (link) a relação com os nomes dos vencedores.

O único problema ocorrido foi adiar em uma hora o início dos sorteio para cumprir as exigências da Caixa Econômica Federal

“O sorteio aconteceu dentro do regulamento autorizado pela Caixa Econômica, marcado para às 17hs. Porém, este horário teve ampla divulgação nas redes sociais, corrigindo, assim, um erro gráfico na impressão dos cupons que na impressão constava 18hs”, informou a diretoria da CDL.

Nota:

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL) informa que o período de participação da Campanha Natal Premiado CDL 2019 iniciou às 08hs do dia 25/11/2019 e permaneceu até às 18hs do dia 02/01/2019.

Informa ainda que a Campanha tem Certificado de autorização SECAP n° 06.006272/2019.

Esclarece ainda que o sorteio aconteceu dentro do regulamento autorizado pela Caixa Econômica, marcado para às 17hs. Porém, este horário teve ampla divulgação nas redes sociais, corrigindo, assim, um erro gráfico na impressão dos cupons que na impressão constava 18hs.

Comunica ainda que a CDL atendeu o prazo do regulamento da Caixa Econômica Federal no recebimento dos cupons que foi até às 18hs do dia 03 de dezembro.

Portanto, não houve nenhum prejuízo para os participantes dos sorteio e, mais uma vez a Campanha acontece com lisura e repeito aos lojistas e clientes que participaram da campanha.

Por fim, informa que o sorteio foi transmitido ao vivo nas redes sociais e acompanhado pela imprensa local.

Direção da CDL