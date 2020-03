CDL e ACIG publicam carta em conjunto orientando comerciantes de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Na nota o presidente a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominici Ferreira e o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), Jovino Ribeiro de Moura, afirmam que irão seguir a recomendação do Ministério Público do Tocantins que visa suspensão das atividades comerciais em segmentos com aglomeração de pessoas.

por Wesley Silas

A recomendação do Ministério Público (confira aqui) prevê “o fechamento de quaisquer locais em que possa haver aglomeração de pessoas e propagação do vírus com facilidade, suspendendo as atividades de escolas (públicas e particulares), academias, centros de treinamento, clubes sociais, CTGs, feiras, restaurantes, bailes, igrejas, centros religiosos, cinemas, casas noturnas, casas de eventos, bares noturnos, boates e similares”

Em resposta a recomendação do MPE, a CDL e ACIG sugeriu aos comerciantes restringir movimentação e deslocação de pessoas com orientações:

“Verificar a possibilidade de férias parcial ou coletiva dos colaboradores ou parte deles, minimizando efeitos econômicos negativos a cada empresa e aos seus colaboradores”.

Recomentou também “renegociação de contratos e acordos de trabalho seguindo as leis” e o “monitoramento da saúde dos colaboradores, isolamento de casos suspeitos e atenção aos novos fatos e medidas governamentais de caráter oficial”.

Confira AQUI o link da recomendação do CDL e ACIG.