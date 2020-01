CDL de Gurupi publica relação dos feriados e pontos facultativos municipais, estaduais e nacionais de 2020 Avalie esse post Avalie esse post

O ano de 2020 promete mais dias de descanso do que 2019. Dos nove feriados nacionais, oito caem em dias de semana e seis podem ser emendados com sábados e domingos. Além dos feriados nacionais, a lista inclui os pontos facultativos como carnaval e Corpus Christi. Estão previstos ainda 03 feriados municipais que caem no sábado e 02 estaduais que caem na terça e segunda-feira, respectivamente.

por Wesley Silas

Após o feriados do dia 1º de janeiro (Confraternização Universal), que caiu em uma quarta-feira; haverá ponto facultativo no dia 25 e fevereiro, terça-feira, do carnaval (Faculta-se às empresas da área do comercio em geral, o trabalho, tendo, contudo a obrigação no pagamento de horas extras somente após o período normal).

A Paixão de Cristo (sexta-feira) será no dia 10 de abril. A segunda-feira e a terça-feira de carnaval cairão nos dias 24 e 25 de fevereiro, respectivamente e 21 de abril (Tiradentes), que será em uma terça-feira.

Além desses dias, os brasileiros poderão emendar com o fim de semana o Dia do Trabalho (1º de maio), que cai numa sexta-feira, assim como o Natal (25 de dezembro).

Todos os feriados municipais caem no sábado. O primeiro será o do padroeiro de Gurupi, Santo Antônio, dia 13 de junho, assim como o Dia do Evangélico, 26/09 e aniversário de Gurupi 14 de novembro.

Na relação dos feriados estuais estão o da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora de Natividade, que será comemorada na terça-feira do dia 08 de agosto, e a Criação do Estado do Tocantins comemorado no dia 05 de outubro cairá numa segunda-feira.

Para quem não gosta das segundas-feiras, a boa notícia é que os feriados da Independência do Brasil ( ), de Nossa Senhora Aparecida ( ) e de Finados ( ) cairão nesse dia da semana.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE FERIADOS 2020

# MUNICIPAIS Œ ESTADUAIS ¨ NACIONAIS

01.01.2020 ¨ Confraternização Universal – Lei Federal nº 662/49 – Alterada pela Lei nº 10.607/02. 4ª feira 25.02.2020 ¨ Carnaval – Ponto Facultativo (Faculta-se às empresas da área do comercio em geral, o trabalho, tendo, contudo a obrigação no pagamento de horas extras somente após o período normal). 3ª feira 10.04.2020 ¨ Sexta-feira da Paixão. 6ª feira 21.04.2020¨ Tiradentes – Lei n° 10.607/02. 3ª feira 01.05.2020 ¨ Dia Mundial do Trabalho – Lei Federal nº 662/49 alterada pela Lei nº 10.607/02. 6ª feira 11.06.2020 ¨ Corpus Christi – Ponto Facultativo (Faculta-se às empresas da área do comercio em geral, o trabalho, tendo, contudo a obrigação no pagamento de horas extras somente após o período normal). 5ª feira 13.06.2020 # Santo Antônio – Padroeiro de Gurupi – Lei Municipal 2.189/2014 (Faculta-se às empresas da área do comercio em geral, o trabalho, tendo contudo a obrigação no pagamento de horas extras 100% ou compensadas em dobro em até 60 dias, mediante acordo entre empre- gado e empregador). Sábado 07.09.2020 ¨ Independência do Brasil – Lei Federal nº 662/49 alterada pela Lei nº 10.607/02. 2ª feira 08.09.2020 Œ Nossa Senhora de Natividade – Padroeira do Estado do TO* – Ponto Facultativo – Lei Estadual nº 627/93. (Faculta-se às empresas da área do comercio em geral, o trabalho, tendo, contudo a obrigação no pagamento de horas extras somente após o período normal). 3ª feira 26.09.2020 # Dia do Evangélico – Marcha para Jesus – PLO – E 42/2014 (Faculta-se às empresas da área do comercio em geral, o trabalho, tendo, contudo a obrigação no pagamento de horas extras 100% ou compensadas em dobro em até 60 dias, mediante acordo entre empre- gado e empregador). Sábado 05.10.2020 Œ Criação do Estado do Tocantins – Lei Estadual nº 098/89 2ª feira 12.10.2020 ¨ Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil – Lei Federal nº 6.802/80. (A jornada do trabalhador deve ser limitada em 6 (seis) horas Diárias, sendo que essa horas deverão ser pagas em 100%, ou compensadas em dobro em 60 dias, mediante acordo do empregador e empregado. 2ª feira 02.11.2020 ¨ Finados – Lei Federal nº 10.607/02 2ª feira 14.11.2020 # Emancipação Política de Gurupi (Aniversário da Cidade) – Lei Municipal nº 2.189/2014 (Fica vedada abertura das empresas). Sábado 15.11.2020 ¨ Proclamação da República – Lei Federal nº 662/49 – Alterada pela Lei nº 10.607/02 Domingo 25.12.2020 ¨ Natal – Lei Federal nº 662/49 alterada pela Lei nº 10.607/02 6ª feira

Dia do Comerciário – Convenção Coletiva

Fica acordada a partir da data base de 1° de novembro de 2016, que o dia do Comerciário (30 de outubro), conforme estabelecido pela Lei n° 12.790/2013, será comemorado por cada trabalhador com uma folga no dia de seu aniversário, ou em outro dia útil de trabalho dentro do referido mês, de comum acordo entre Empregado e Empregador.

Com informações da EBC