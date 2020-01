CDL de Gurupi publica Edital para Assembleia para aprovação da União com ACIG Avalie esse post Avalie esse post

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), Jovino Ribeiro Moura, publicou nesta segunda-feira, 27, Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 08h do dia 07 de fevereiro de 2020 para aprovação da união da entidade com a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG).

por Redação

Conforme o Edital, (confira aqui) a Assembleia Geral Extraordinária acontecerá no auditório da CDL, localizado na Avenida Maranhão, nº 2.429, entre as Ruas 19 e 20, iniciando a primeira convocação às 08 da manhã e as segunda e última às 08h30min. da manhã.

“A presença dos associados é de suma importância na tomada de decisão deste processo, onde se discute o futuro da entidade”.