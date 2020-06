Casos positivos da COVID-19 no Tocantins cai vertiginosamente após falta de kits

Conforme Informações do 91º boletim epidemiológico da Covid-19 no Tocantins neste domingo, 14, o Tocantins contabilizou 41 novos casos confirmados da Covid-19, sendo (36) RT-PCR, (01) sorologia e (04) testes rápidos.

Por Redação

Os novos casos são de Abreulândia (01), Araguaína (20), Barra Do Ouro (02), Barrolândia (01), Campos Lindos (01), Colinas Do Tocantins (01), Guaraí (01), Muricilândia (01), Palmas (10), Paraíso Do Tocantins (01) e Pau d’Arco (02).

Atualmente, o Tocantins apresenta 6.972 casos no total, destes, 3.780 pacientes estão recuperados, 3.060 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 132 pacientes foram a óbito.

Devido à instabilidade no banco de dados alimentado pelos municípios e gerido pelo Ministério da Saúde, não foi possível atualizar as novas notificações no sistema.

* Dados do dia 11 de junho

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.