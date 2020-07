Casos diários de Covid em Gurupi supera Araguaína neste sábado

Atras apenas de Palmas que registou 75 novos casos da Covid-19, Gurupi registou neste sábado 44, (dados referente a sexta-feira) e Araguaína contabilizou 39 novos casos.

por Redação

A prefeitura de Gurupi ate ás 20 horas deste sábado, 18, não divulgou o Boletim Epidemiológico, porém a Secretária Estadual de Saúde do Tocantins (SES), informou que na terceira maio cidade do Tocantins o número de casos confirmados da Covid-19 na cidade chegou a 44, número preocupante devido ao crescimento de pessoas contaminadas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que neste sábado, 18 de julho, foram contabilizados 254 novos casos confirmados para Covid-19. Desta forma, hoje o Tocantins acumula 17.209 casos confirmados da doença, destes 11.042 pacientes estão recuperados e 5.879 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 288 óbitos.

Para receber a demanda do aumento de novos casos da Covid-19, em Gurupi existem apenas dois hospital que oferecem leito de UTI/Covid-19. Um deles é o Hospital da UNIMED que aumentou leitos de UTIS/COVID-19 de 3 para 6 e neste sábado estão sendo ocupados 5 leitos. Contudo, neste sábado, Gurupi dispõe de apenas 3 leitos de UTIS-COVID na rede pública e privada em um momento de crescimento de casos no município que é polo para receber 18 município, levando em conta que Gurupi já registrou de 525 casos e Formoso do Araguaia 418 casos.

Distribuição dos casos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência, com até 10 casos confirmados.