Casos de furtos assusta moradores de Peixe

Nos últimos dias várias residências foram arrombadas, onde houveram casos de furtos de notebook e cachorro da raça Shih tzu. A audácia dos ladrões chegaram ao ponto de jogar spray de pimenta em cachorros de guarda e na noite da quarta-feira, 28, uma residência teve o muro destruído durante a furto de um veículo.

Por Wesley Silas

“Lamentável, mas em Peixe os moradores estão assustados com tanta furto nas casas, e nada de descobrirem, acredito que até saibam mas nada de providências. Foram 10 casas nestas duas últimas semanas”, disse uma moradora da cidade.

Um dos casos que chamou atenção pela audácia dos marginais aconteceu no dia 27 de janeiro quando ladrões furtaram de uma residência aparelhos de notebook, coletor de GPS e uma cachorrinha da raça Shih tzu e para despistar os cães que vigiam as casas eles usaram um spray de pimenta nos olhos dos animais.

Outro caso aconteceu na noite da quarta-feira, quando marginais entraram em uma residência, arrombaram o muro e furtaram um veículo Ford Eco Sport.

PM

A Polícia Militar (PM) informou ao Portal Atitude que o policiamento na cidade de Peixe está regular e que realiza diuturnamente rondas ostensivas para garantir segurança àquela comunidade, além de operações sazonais com equipes de apoio.

A PM destacou ainda que as ações preventivas tem resultado na diminuição dos índices de criminalidade em todo estado, porém ocasionalmente registra-se ocorrências no local. “A polícia militar reforça que a comunidade pode contribuir com a segurança, repassando informações e denúncias de pessoas suspeitas através do telefone 190”, destacou o 4ºBPM.

Polícia Civil

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 94ª Delegacia de Polícia de Peixe, informou ter conhecimento dos recentes episódios de furtos no município e que tem trabalhado com celeridade para esclarecer essas ocorrências. A PC, informa também que um dos suspeitos dos furtos foi identificado e preso.

“Outros quatro já foram identificados e as diligências estão em andamento para que a prisão deles seja efetuada.Sobre a demanda do veículo furtado na madrugada desta quinta-feira, 30, a Polícia Civil informa que os envolvidos já foram identificados e o automóvel recuperado foi devolvido ao proprietário na tarde de hoje. Os suspeitos serão indiciados por furto qualificado e dano”, enfatiza a nota da PC.