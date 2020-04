No último domingo, 26, o Tocantins registrou 76 casos e 02 mortes e nesta quarta-feira, 29, os casos confirmados para COVID-19 chegaram a 137 casos e três óbitos. Com 55 casos, Araguaína superou Palmas, e passou a ter 54 casos de Covid-10, enquanto Gurupi o número saltou de 01 caso positivo para 03.

por Redação

Araguaína flexibilizou o isolamento social e nesta semana passou ser o município do Tocantins com o maior crescimento de casos de COVID-19 no Estado e entre as principais cidade. Araguaína teve o primeiro caso no dia 27 de março, dia 20 de abril subiu para 05 casos, dia 24 passou a ter 14 casos e continuou em curva crescente com 29 casos no dia 27 de abril, dia 28 teve 18 novos casos a passou a ter 47 confirmados e nesta quarta-feira, passou a ter 55 casos confirmados para coronavírus.

Informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) desta quarta-feira, 29, mostram que foram contabilizados mais 21 novos casos da Covid-19. Os novos casos foram registrados em Araguaína, Palmas, Gurupi, Bandeirante, Axixá do Tocantins, Paraíso do Tocantins e Nova Olinda. Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 137 casos da doença.

Distribuição dos casos confirmados de COVID-19, segundo

município de residência, TOCANTINS.

Ao todo foram 68 exames com 18 amostras positivas para os municípios de Araguaína (09), Palmas (03) Gurupi (02), Bandeirante (01), Axixá do Tocantins (01), Nova Olinda (01) e um caso de residente em outro Estado. Todos em isolamento domiciliar, com exceção do paciente de Nova Olinda.

– Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO):

Araguaína: quatro casos do sexo masculino com idades de 30, 32, 49 e 22 anos e cinco casos do sexo feminino idades de 46, 19, 24, 35 e 70 anos.

Palmas: dois casos do sexo masculino, idades de 21 e 81 anos e outro caso do sexo feminino, 43 anos.

Gurupi: Dois casos, sendo um caso do sexo masculino, 28 anos e outro do sexo feminino, 44 anos.

Bandeirante: paciente do sexo masculino, 26 anos. Axixá do Tocantins: paciente do sexo masculino, 32 anos.

Nova Olinda: Primeiro caso registrado na cidade, paciente 37 anos, do sexo masculino, internado no Hospital Regional de Araguaína (HRA).

Outros: Um caso diagnosticado no Lacen de outro Estado. Paciente, 50 anos, residente Goiás.

– Testes Rápidos:

A SES informa que recebeu notificação de quatro testes rápidos positivos para Covid-19 para. Palmas: Dois casos do sexo feminino, 62 e 37 anos e um caso do sexo masculino, 37 anos. Paraíso do Tocantins: Paciente do sexo feminino, 30 anos. Além desses, a Secretaria da Saúde realizou no Hospital Geral de Palmas (HGP) testes rápidos em 64 estudantes repatriados, vindos da Bolívia, e mais 14 pessoas da equipe que os acompanhavam, todos negativos.

Atualmente, o Tocantins contabiliza 03 óbitos, 26 casos recuperados, 108 em isolamento domiciliar e 13 internados – (10 em hospital público e 03 em hospital privado).

Barreiras sanitárias

Diante ao crescimento de casos positivos de COVID-19, sendo alguns deles de motoristas que percorrem as rodovias que cruzam o Estado, o governador, Mauro Carlesse, reuniu com os principais prefeitos do Tocantins para debater a implementação de ações conjuntas de combate ao novo Coronavírus. Dentre elas, a instalação de Barreiras de Aconselhamento e Testagem para a prevenção da Covid-19.

“A Barreira de Aconselhamento Sanitário e Testagem é uma ação conjunta que foi pensada após alguns caminhoneiros contaminados terem passado por estas divisas. Se os aconselharmos ou diagnosticarmos antes das suas paradas habituais, podemos evitar que outras pessoas também adquiram a doença”, enfatizou o Governador.