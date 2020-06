Casos de COVID-19 explodem na região sul e Tocantins passa a ter 10.228 casos

O Boletim Epidemiologico deste domingo, 28, trouxe dados preocupantes em relação ao crescimento de pacientes contaminados com o vírus chinês. Dos 231 novos casos 74 foram registrados em Formoso do Araguaia, 23 em Gurupi e 03 em Figueirópolis.

Por Redação

Hoje o Tocantins contabilizou 263 novos casos confirmados da Covid-19 sendo (231) RT-PCR, (02) Sorologia e (30) testes rápidos.

Região sul

No Boletim da Secretária Estadual de Saúde aponta que em Formoso do Araguaia foram registrados 167 casos, enquanto o Boletim daquele município aponta que entre os contaminados estão 78 indígenas, conforme foi mostrado ontem pelo Portal Atitude. Em Peixe onde encontra-se o Rio Tocantins e diversos ranchos, foram confirmados apenas 02 casos em todo período da pandemia. Porém, ao justificar o aumento de casos em Gurupi a Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância Epidemiologica, defendeu que 80% dos casos positivos de Covid-19, do boletim deste domingo, “têm origem de contato familiar, aglomeração de pessoas em festas e reuniões em residências, lazer em ranchos, praia, acampamentos, viagens. O distanciamento mesmo com os familiares e amigos é fundamental para que mais pessoas não sejam contaminadas”.

Alertou ainda sobre a importante e essencial a pessoa manter o isolamento assim que sentir os primeiros sintomas, ficar em um cômodo isolado, usando máscara, manter o distanciamento dos demais familiares, mesmo antes de receber o resultado do exame.

Tocantins

O Boletim aponta que neste domingo a Pandemia já alcançou 113, dos 139 municípios.

Os novos casos são de Araguaína (92), Formoso do Araguaia (74), Palmas (25), Gurupi (23), Sampaio (11), Alvorada (5), Paraíso do Tocantins (5), Figueirópolis (3), Pequizeiro (3), Porto Nacional (3), Presidente Kennedy (3), Dianópolis (2), Araguaçú (1), Araguanã (1), Babaculândia (1), Brejinho de Nazare (1), Cariri do Tocantins (1), Darcinópolis (1), Miracema do Tocantins (1), Miranorte (1), Palmeirante (1), Riachinho (1), Santa Rita do Tocantins (1), Taguatinga (1), Tocantínia (1) e Tocantinópolis (1).

Atualmente, o Tocantins apresenta 10.228 casos no total, destes, 6.357 pacientes estão recuperados, 3.679 pacientes estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 192 pacientes foram a óbito.