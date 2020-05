Casos de covid-19 em Gurupi sobe para 32 neste domingo (10)

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até às 11h deste domingo, 10 de maio de 2020, foram confirmados mais 05 novos casos de Covid-19.

Da Redação

Sendo três homens de 37, 56 e 60 anos de idade e duas mulheres de 41 e 25 anos de idade. O homem de 60 anos é caminhoneiro; o de 37 é consultor de vendas; a mulher de 41 é corretora; e a de 25 é psicóloga. Todos apresentam sintomas leves da doença e estão em isolamento domiciliar sob monitoramento da Vigilância Epidemiológica, exceto o homem de 37, que tem o quadro de saúde considerado moderado e está internado em hospital da rede privada.

O primeiro óbito de morador de Gurupi por COVID-19 foi registrado neste último sábado (9); o paciente era um homem de 56 anos, caminhoneiro, hipertenso e ex-fumante, que voltara de viagem apresentando sintomas moderados característicos da doença e foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na manhã do dia 04 de maio de 2020, onde foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Regional de Gurupi (HRG).

Neste sábado (9) também foi declarado em Gurupi o reconhecimento de transmissão comunitária pelo novo Coronavírus (COVID-19), após resultados que possuem características desse novo cenário em Gurupi, que pode ser definido como ocorrência de casos autóctones (nome que se dá para uma doença adquirida na zona da residência do enfermo) sem vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida ou se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com outros casos, ou a transmissão se mantiver por 5 ou mais cadeias de transmissão, ou seja, em pacientes que não puderam ser rastreados viagens, contato com pessoas viajantes ou contato com pessoas confirmadas.

Até este domingo foram realizados pela UPA 16 testes SWAB, sendo 06 homens e 10 mulheres. Todos estão em isolamento domiciliar enquanto aguardam o resultados dos exames pelo Laboratório Central do Estado – LACEN. A UPA também realizou 08 testes rápidos. Todos testaram negativo para a doença.

Dos 21 casos suspeitos que aguardavam resultado do LACEN, 15 foram descartados e 06 testaram positivo, sendo que dois dos positivos são pacientes de outros municípios, sendo 01 homem, caminhoneiro, residente de Olímpia (SP); e 01 mulher, residente de Palmas (TO); ambos foram atendidos pela UPA. Os casos não serão contabilizados no Boletim Informativo de Gurupi conforme protocolo do Ministério da Saúde.

Dessa forma Gurupi chega a 32 casos confirmados, sendo que 04 destes já estão curados, 01 óbito, 16 suspeitos e 291 casos descartados da doença.

Há dois pacientes de Gurupi hospitalizados, o homem de 37 anos, informado anteriormente, ele está em hospital da rede privada; e uma mulher de 66 anos, dona de casa, que por se tratar de caso grave foi transferida para o Hospital Regional de Palmas (HGP).